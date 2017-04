Coutinho og Firmino fikset Liverpool-seier

ANNONSE

STOKE - LIVERPOOL 1-2:

Liverpool lå under mot Stoke etter 45 minutter av lørdagens Premier League-møte mellom lagene og gjestene virket tafatte.

I pausen valgte imidlertid manager Jürgen Klopp å kaste inn både Roberto Firmino og Philippe Coutinho, som begge startet oppgjøret på benken.

Det skulle vise seg som et genitrekk fra tyskeren.

Jonny Walters ga Stoke ledelsen rett før pause, men mål av både Coutinho og Firmino etter hvilen sørget for at Liverpool snudde kampen.

- I første omgang slet vi, for vi prøvde ut et nytt system, men i andre omgang gjorde de to innbytterne en stor forskjell, sier Liverpools Georginio Wijnaldum i intervju med Sky Sports etter kampen.

Det var nederlenderen som serverte Firmino på 2-1-målet.

- Det var en ganske høy ball, men han fikk det til å se bra ut med den avslutningen. Det var et fantastisk skudd. Han kom på et bra løp og jeg spillte bare ballen over forsvaret, men det var Firmino som gjorde den største jobben her, så han må få æren for målet, sier Wijnaldum.

Coutinho ned tre kilo



Manager Jürgen Klopp sier dette om de to byttene.

- Andre omgang var virkelig bra, men vi gamblet da vi satte inn Firmino og Coutinho, som begge bare hadde «halvladet batteri». Første omgang var ikke spillernes feil, det var systemet, sier Klopp etter kampen.

Tyskeren kunne avsløre at Coutinho, som slet med sykdom i forkant av kampen, har gått ned mye i vekt de siste dagene.

- Han har gått ned tre kilo på tre dager. For noen er det ønskelig, men for en profesjonell fotballspiller er det ikke spesielt hyggelig, sier Klopp.

- Etter pause spilte vi mye bedre fotball og brukte rommet mellom leddene bedre. Og Simon Mignolet, for en redning. Andre omgang var ikke spektakulær, men den var god, forteller Klopp videre.

Tre Liverpool-poeng betyr at den røde klubben fortsatt henger godt med i kampen om en plass blant de fire beste i ligaen. Liverpool står med 63 poeng og er ni poeng foran Arsenal og Manchester United som ligger rett under de fire beste, men de to nevnte lagene har kamper til gode.

Anullerte mål



Det var bare spilt noen minutter av oppgjøret da ballen lå i nettet. Xherdan Shaqiri ble spilt igjennom og satte ballen lekkert i nettet, men linjedommeren var oppe med flagget og målet ble korrekt annullert.

Og det var hjemmelaget som skapte det meste av sjanser i første omgang, mens Liverpool virket litt avskrudd og hadde lite på by på framover.

Unggutten Ben Woodburn var et lite lyspunkt for gjestene og etter 25 minutter kriget han til seg ballen og satte fart mot mål, men 17-åringen var sørgelig alene der framme og ble stoppet av Stokes forsvarere.

Divock Origi stoppet regelrett opp, mens Woodburn kriget til seg ballen og var dermed alt for sent med opp og til lite hjelp for kollegaen.

Walters scoret



32 minutter var spilt da Stoke var svært nær ved å ta ledelsen.

Erik Pieters fant Marko Arnautovic med en fin pasning og østerrikeren avsluttet godt på volley fra spiss vinkel, men ballen suste i nettveggen.

Det så ut til å gå mot 0-0 til pause, men rett før hvilen skjedde det litt. Først gikk Woodburn i bakken ved 16-meterstreken, men dommeren vinket spillet videre og Stoke satte i gang en hurtig kontring.

Shaqiri kom seg på ypperlig vis fri på kanten og inne i feltet fikk Jonny Walters stå mutters alene. Sveitseren prikket inn hodet til den gråhårede iren perfekt og Walters stanget ballen kontant forbi Simon Mignolet.

Dette var spissens sjuende scoring mot Liverpool i karrieren.

Dermed var vertene foran etter halvspilt kamp.

Liverpool våknet

Etter pause dyttet Liverpool-manager Jürgen Klopp inn både Roberto Firmino og Philippe Coutinho i et forsøk på å snu kampen.

Woodburn og Trent Alexander-Arnold måtte vike plass.

Det var likevel Stoke som fortsatte å skape sjanser. Etter en corner fra Shaqiri fikk Charlie Adam en gedigen sjanse da han avsluttet fra rundt fem meters hold, men Mignolet vartet opp med en mesterlig redning.

SENTRALE BRASSER: Roberto Firmino og Philippe Coutinho.

Etter hvert kom gjestene også bedre med og i det 56. minutt fikk Firmino en god mulighet. Brasilianeren klemte til på volley og ballen hadde fin retning, men Stoke-keeper Lee Grant var våken ved første stolpe.

Den påfølgende corneren ble også farlig, etter litt klabb og babb i feltet, men Liverpool hadde ikke marginene på sin side og Stoke fikk klarert.

Snudde kampen

Og plutselig ble det en kanonade mot Stokes mål. Først forsøkte Coutinho et skudd, som Grant reddet og på corneren som fulgte kom Dejan Lovren til en meget god heading, men stopperen traff tverrliggeren.

Etter 70 minutter skulle det endelig lykkes for bortelaget. Glenn Whelan rotet det til med en klarering og ballen havnet hos Coutinho. Brassen gjorde ingen feil og plasserte ballen i mål. Lagene var like langt.

Og bare to minutter senere var kampen snudd. Georginio Wijnaldum slo fram mot Firmino, som kom i langt større fart enn Bruno Martins Indi, og Liverpool-spissen gjorde ingen feil da han banket inn 2-1-scoringen.

Nå måtte Stoke i angrep og rett etter Firminos scoring var vertene nær utligning. Bare en magisk redning av Mignolet hindret nettsus.

Arnautovic slo inn fra kanten og Sadio Berahino kom på ballen, men den belgiske burvokteren forflyttet seg lynraskt og reddet på utrolig vis.

Nærmere utligning kom aldri Stoke.

