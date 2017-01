Cristiano Ronaldo kåret til verdens beste i 2016

ANNONSE

Real Madrids Cristiano Ronaldo ble mandag kåret til verdens beste fotballspiller i 2016. 31-åringen ble stemt fram som vinner av trenere, spillere og journalister i en kåring i regi av det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Ronaldo scoret 51 mål på 51 kamper for den spanske storklubben i kalenderåret 2016 og sto også for 31 assists. Real Madrid vant Champions League og ble nummer to i La Liga sist sesong.

Stjernen var også sentral da Portugal gikk til topps i fotball-EM i fjor sommer, selv om han måtte ut med skade i selve finalen.

For landslaget scoret Ronaldo åtte mål på totalt 11 kamper i 2016.

I desember i fjor ble portugiseren også kåret til verdens beste fotballspiller av magasinet France Football og ble tildelt Ballon d'Or.

Stikk til Barca



Argentineren Lionel Messi fra Barcelona og franske Antoine Griezmann fra Atletico Madrid var de to andre nominerte til prisen.

- Denne prestasjonen er fantastisk for meg personlig. Helt utrolig. Jeg kommer aldri til å glemme dette året, sa Ronaldo på seremonien.

Lionel Messi, som tidligere har vunnet prisen en rekke ganger, og på mange måter har vært Ronaldos store rival de siste årene, hadde ikke møtt opp til FIFA-gallaen. Ronaldo sendtei vei det som blir tolket som et lite stikk i retning rivalen og hans katalanske klubb under takketalen sin.

- Jeg er veldig glad nå og så er jeg lei meg for at enkelte folk fra Barcelona ikke hadde møtt opp, men det er forståelig, sa han med et glis.

Grunnen til at Barcelona-spillerne ikke hadde valgt å møte opp, er at klubben spiller cupkamp mot Athletic Bilbao onsdag kveld.

Ronaldo har blitt kåret til årets beste spiller av FIFA tre ganger tidligere, i 2008, 2013 og 2014. Siden 2010 har FIFA delt ut prisen i samarbeid med France Football, men fra i år, deles det ut to uavhengige priser.

Carli Lloyd fra USA ble kåret til den beste kvinnelige spilleren i 2016. Amerikanske lloyd vant dermed prisen for andre år på rad.

Leicester-trener Claudio Ranieri ble kåret til årets trener på herresiden i 2016, mens Silvia Neid fra Tyskland ble kåret til beste kvinnetrener.

Årets mål i 2016 gikk til Mohd Faiz Subri fra Penang FA.

Heder til supportere



Under kåringen mandag ble det også delt ut pris til årets supportere. Den gikk til Liverpool og Borussia Dortmunds tilhengere.

De fikk prisen for den stemningen som ble skapt på Anfield i april under Europa League-møtet mellom de to klubbene.

Der var det blant annet en markering for Hillsborough-ulykken.



ÅRETS TRENER: Claudio Ranieri ledet Leicester til topps i Premier League.

Liverpool vant før øvrig den dramatiske kampen med 4-3, etter at stopperen Dejan Lovren headet inn vinnermålet helt på tampen.

Liverpool tapte senere finalen i Europa League mot Sevilla.

Årets lag 2016

Årets lag i verden ble også kåret på mandagens FIFA-galla. Laget består i all hovedsak av spillere fra Real Madrid og Barcelona. Kun den tyske keeperen Manuel Neuer fra Bayern, sniker seg inn i elleveren.

Antoine Griezmann, som var nominert til årets spiller i verden, ble noe overraskende ikke stemt inn på verdenslaget for 2016.

Keeper: Manuel Neuer (Bayern)

Forsvar: Dani Alves (Juventus) - Gerard Pique (Barcelona) - Sergio Ramos (Real Madrid) - Marcelo (Real Madrid)

Midtbane: Luka Modric (Real Madrid) - Toni Kroos (Real Madrid) - Andres Iniesta (Barcelona)

Angrep: Lionel Messi (Barcelona) - Luis Suarez (Barcelona) - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)