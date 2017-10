Crystal Palace sjokkerte med seier mot Chelsea

Marerittet endelig over for bunnlaget etter seier over londonrivalen.

CRYSTAL PALACE - CHELSEA 2-1:

Før helgens ligarunde var det ikke mye som tydet på at normalt gjerrige Chelsea skulle få trøbbel mot et lag som ennå ikke hadde scoret mål i Premier League.

Men da Antonio Contes stjerner besøkte Selhurst Park lørdag, så skjedde akkurat det.

Crystal Palace, som ikke hadde scoret et eneste mål, og sto med sju strake tap i sesongstarten, fant uante krefter i londonoppgjøret. Tre mål ble scoret, alle i første omgang. Og det mest oppsiktsvekkende: To av dem var det hjemmelaget som sto for.

- Jeg er veldig sliten, men det var helt klart verdt det. Vi måtte vinne! En vet aldri i fotball. Vi hadde en plan før kampen, jobbet hardt og tok vare på sjansene, oppsummerer matchvinner Wilfried Zaha overfor BBC.

- Det første målet var helt enormt for selvtilliten vår. Det ga en skikkelig opptur for laget. Målet mitt kom på riktig tidspunkt også, fordi Chelsea kom tilbake. Jeg er helt ekstatisk over å ha scoret det målet, fortsetter Zaha.

Lang ventetid



Det tok hele 731 spilleminutter av sesongen, elleve minutter av den åttende kampen, før Palace endelig fikk se en ball gå inn i motstanderens nett.

Andros Townsend fant Yohan Cabaye inne i feltet med et innlegg, og den rutinerte franskmannen fikk på sett og vis unna en avslutning.

Det var mange tilfeldigheter inne i bildet der. David Luiz klarerte via Cabaye, før ballen gikk videre i César Azpilicueta og i mål. Like fullt Crystal Palace hadde scoret for første gang i ligaen etter to marerittaktige måneder.

731 - Crystal Palace scored their first goal in 731 minutes of @premierleague action. Quenched. — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2017

Roy Hodgsons menn fikk likevel ikke beholde ledelsen lenge. En corner fra Cesc Fàbregas ble møtt av Tiemoué Bakayoko ved første stolpe etter 18 minutter.

Den franske Chelsea-nykommeren fikk gå opp merkelig upresset, men avslutningen med panna var det ingenting å utsette på.

Ny giv



Godt var det derfor for manager Hodgson og hjemmefansen at det nå er flere spillere med Crystal Palace-drakter som har våknet.

Mamadou Sahko fant Wilfried Zaha ute til venstre rett før pausen.

Et tverrliggertreff fra Fàbregas var det nærmeste Chelsea kom et utligning etter sidebyttet. Det holdt ikke til å få med seg poeng i det som ble et svært skuffende resultat for Antonio Contes menn.

Dette er bare den andre gangen Chelsea taper to kamper på rappen under italienerens ledelse.

