Da Kosovos spillere begynte å sparke ned Ødegaard, fikk Ajer nok

ANNONSE

DRAMMEN (Nettavisen): De norske spillerne med Ødegaard i spissen lekte seg til tider med gjestene fra Kosovo i EM-kvalifiseringskampen på Marienlyst mandag kveld.

Hele 5-0 vant Norge til slutt, og det var tydelig at Kosovo-spillerne ble frustrerte. Verst gikk det utover Ødegaard som ved flere anledninger ble stoppet på ulovlig vis.

Ajer kom løpende



Mot slutten av kampen tok temperaturen seg enda mer opp da Ødegaard ble sparket til, men da sa U21-debutant Kristoffer Ajer kraftig ifra til motstanderne.

- Martin spiller helt suverent utpå her i dag. Jeg måtte passe på ham litt etter hvert for han begynte å bli sparket ned litt. Det er viktig å ta vare på ham, men han leker her i dag. Det er gøy å se, sier Ajer til Nettavisen.

SA IFRA: Kristoffer Ajer fant seg ikke i at Kosovo-spillerne stopper Martin Ødegaard på ulovlig vis.

Ajer som debuterte som midtstopper på U21-landslaget mandag kveld, reagerte nærmest på instinkt da han så at Kosovo-spillerne bråkte med Ødegaard.

- Jeg har spilt litt i skotsk liga, så jeg kommer løpende så fort det er snakk om litt slåsskamp. Det var bare å passe på ham. De begynte å bli litt slitne og han danset rundt dem. Det var vel litt frustrerende for de, forklarer Ajer.

Ødegaard svarte

Det var imidlertid ikke bare fysiske angrep Ødegaard måtte tåle mot Kosovo. Utover i andreomgangen var det også tydelig at han fikk slengt noen gloser i sin retning, men Heerenveen-spilleren ler av det hele.

- De klagde litt da jeg mente at han taklet meg. Jeg sa bare at han skulle fokusere på kampen. Det var ikke noe mer enn det, sier Ødegaard til Nettavisen.

18-åringen har forståelse for at Kosovo-laget ble frustrert.

- Sånn er det. Hvis man ligger under med 4-5 mål, så blir man frustrert. Det skjønner jeg godt, sier Ødegaard.

FORNØYD: Martin Ødegaard måtte kjenne på noen harde taklinger fra Kosovo-spillerne, men tok det hele med et smil etter kampen.

Han forteller også at han fikk en beklagelse av motstanderne etter oppgjøret på Marienlyst.

- Jeg ble ikke skadet og de sa «sorry» etter kampen, det er ikke noe stress, sier Ødegaard smilende.

Vant 5-0



18-åringen hadde også god grunn til å smile. For det norske U21-landslaget vartet til tider opp med strålende angrepsspill og Ødegaard var ofte delaktig i farlighetene Norge skapte.

Da 90 minutter var unnagjort, stod det 5-0 til det norske laget.

- Jeg føler vi er bra hele veien. Det stemmer i bevegelsene og samspillet offensivt. Vi står godt defensivt. Det var en god gjennomført kamp, sier Ødegaard.

Norges U21-landslag topper nå gruppe 5 i EM-kvalifiseringen.