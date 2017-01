Daily Mail: - Bråk mellom Conte og Costa

ANNONSE

Den engelske tabloiden Daily Mail skriver fredag ettermiddag at det skal være anstrengt mellom Chelseas Antonio Conte og Diego Costa.

Flere andre engeslke aviser skriver det samme, blant andre Teleraph.

Ifølge avisen skal de to ha kommet på kant på grunn av at Costa sliter med en skade i ryggen, en vurdering Conte skal være uenig i.

Daily Mail skriver videre at stjernen derfor ikke er med i Chelsea-troppen som møter de regjerende mesterne Leicester til kamp i helgen.

Costa hevder altså at han har problemer med ryggen, men legeteamet i Chelsea skal være av en annen oppfatning, og får støtte av manageren.

Spissen på sin side skal være kritisk til legeteamets vurderinger.

Chelsea-stjernen har tidligere slitt med skader i låret og mener at problemene i ryggen kan være koblet til de tidligere skadene.

Londonklubbens legeteam har på sin side jobbet tett med Costa denne sesongen, nettopp på grunn av de tidligere skadeproblemene, og mener at de har gjort alt for at lårproblemene ikke skal blusse opp igjen.

Daily Mail skriver videre i sin sak at Chelsea hadde planer om å tilby spanjolen ny kontrakt, men at det nå kan bli lagt på is.

Avisen hevder å vite at Costas representanter er i Kina, der de er på jakt etter en klubb som er villig til å betale store penger for sluggeren.

28-åringen har vært blant Chelseas beste spillere i Premier League denne sesongen og nettet 14 mål på 19 ligakamper. Chelsea topper tabellen, men kan fort få det tyngre uten den viktige målscoreren på topp.

Antonio Conte skal heller ikke være overbevist om at Michy Batshuayi, som ble hentet for store penger i fjor, kan fylle dette tomrommet.

Det har blitt hevdet fra flere hold at italieneren ser etter en ny spiss nå i januarvinduet, men enn så lenge har det ikke kommet inn noen.