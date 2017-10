Daily Mail: Altidore er tidenes dårligste Premier League-spiss

Tok «førsteplassen» foran en annen superflopp.

Den engelske avisen Daily Mail har denne uken hatt en stor kåring av det de mener er de dårligste spissene i Premier League-historien.

Totalt har avisen kommet opp med 100 navn og rangert dem fra 100 til 1. 20 nye spillere har blitt presentert hver dag denne uken.

Fredag kunne avisen avsløre hvem de mener er den dårligste av dem alle. Den tvilsomme æren går til amerikaneren Jozy Altidore.

«Jozy Altidore spilte totalt 70 kamper for Hull og Sunderland i Premier League. Han endte opp med å score to mål», heter det i begrunnelsen.

Altidore kom til Premier League for første gang i 2009/10-sesongen på lån i Hull, uten å lykkes nevneverdig. 51 mål på 93 kamper for AZ Alkmaar i Nederland førte til at Sunderland la seks millioner pund på bordet for spissen i 2013, men igjen ble det et mislykket opphold på balløya.

Han scoret et mål på 42 ligakamper for klubben.

«Altidore så ut som en stor og sterk spiss. Han kunne vært en gigant, men det ble ikke slik. Han var klønete med ballen og stresset foran mål. En svært dårlig kombinasjon på topp hos et Sunderland-lag som slet».

Altidore dro videre til Toronto FC i 2015, hvor han fortsatt spiller.

Foran superflopp

Noe overraskende er amerikaneren foran tidligere Southampton-spiller Ali Dia i kåringen. Dia har på sin egen måte blitt et legendarisk navn i Premier League-historien, men ikke på grunn av prestasjonene.

Floppen kom til Southampton i 1996, hentet av tidligere Liverpool-stjerne Graeme Souness. Han fikk én kamp for klubben, som innbytter.

Dia skulle angivelig være fetteren til storspilleren George Weah, men det viste seg fort at han ikke hadde noe særlig erfaring som fotballspiller.

To uker etter at han ble signert, ble Dia frigitt av klubben.

De øvrige på topp 10 i Daily Mails spisskåring er: 10) Erik Meijer (Liverpool), 9) Ricky van Wolfswinkel (Norwich), 8) Andreas Cornelius (Cardiff), 7) Konstantinos Mitroglou (Fulham), 6) Victor Anichebe (Everton, WBA, Sunderland), 5) Afonso Alves (Middlesbrough), 4) Stephane Guivarc'h (Newcastle), og 3) Ade Akinbiyi (Leicester).

Nordmann på listen

Tidligere denne uken ble også norske Andreas Lund trukket fram i kåringen. Nordmannen fikk en 79.-plass på avisens liste.

Wimbledon, den gang ledet av Egil Drillo Olsen, betalte rundt 2,5 millioner pund da de hentet den hodesterke spissen i 2000.

Lund ble hentet til klubben da den kjempet mot nedrykk fra den øverste divisjonen, men klarte ikke å forhindre at Wimbledon rykket ned.

Det til tross for scoringer mot både Chelsea og Arsenal.

Drillo fikk for øvrig sparken som manager to kamper før sesongslutt.

Sommeren etter nedrykket med Wimbledon pådro Lund seg en alvorlig skade i kneet og kom aldri tilbake på samme nivå som tidligere.

