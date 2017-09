Daily Mirror: Rooney bøtelegges 3,2 millioner kroner

Den engelske fotballstjerna er siktet for fyllekjøring, og kan nå komme til å få en saftig bot fra egen klubb.

Wayne Rooneys pågripelse for fyllekjøring natt til fredag har skapt overskrifter verden rundt. Rooney, som forlot Manchester United til fordel for Everton i sommerens overgangsvindu, ble ifølge Daily Mirror arrestert like etter at en politimann stoppet en svart Volkswagen Beetle på Altrincham Road ved Wilmslow.

Fotballstjernen er siktet for å ha kjørt med promille, og må derfor møte i Stockport Magistrates' Court senere denne måneden.

Ifølge Daily Mirror kan det også komme en reaksjon fra Rooneys klubb. Avisen skriver at Everton bøtelegger Rooney et beløp tilsvarende to ukelønner, altså 320.000 pund, eller omtrent 3,2 millioner kroner.

Den engelske tabloidavisen Daily Mail hevder at bilen Rooney kjørte, tilhører en 29 år gammel kvinne. Avisen skriver videre at den engelske fotballprofilen skal ha kjørt kvinnen til sitt hjem fordi hun selv var for full til å kjøre.

Arrestasjonen skal ha funnet sted etter en tur på byen. En rekke engelske medier skriver at Rooney skal ha festet på The Bubble Room i Alderley Edge.