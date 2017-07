Dani Ceballos kobles til Barca og Real Madrid: - En kontroversiell type

Det er ikke bare prestasjonene på fotballbanen som har gitt Real Betis-stjernen Dani Ceballos (20) oppmerksomhet.

Som de fleste andre storklubber i Europa er både Real Madrid og Barcelona på spillerjakt i sommer, og ett av navnene som stadig kobles til klubbene i spanske medier er den 20 år gamle midtbanespilleren Dani Ceballos.

Real Betis-spilleren har lenge vært sett på som et stort talent i Spania, men fikk virkelig vist seg frem utenfor landets grenser under sommerens U21-EM i Polen.

Ceballos kan vise seg å bli et aldri så lite kupp for den som sikrer seg hans signatur i sommer med en utkjøpsklausul på «kun» 15 millioner euro.

- Kontroversiell



Det er imidlertid ikke bare som følge av imponerende spill og koblinger til storklubber at Ceballos har fått oppmerksomhet i hjemlandet.

- Det er en spiller som alltid har blitt rangert veldig høyt på talentlisten i Spania, men mentaliteten hans og egentlig dumskapen hans har holdt ham litt igjen. Det har gjort at folk har vært skeptiske til om han kan bli så god som han kan, sier Viasats La Liga-ekspert, Petter Veland, til Nettavisen.

EKSPERT: Petter Veland er Viasats La Liga-ekspert.

Veland beskriver Ceballos som en «kontroversiell type».

- På Twitter har han vært en sykt løs kanon. Egentlig før han slo gjennom og ble kjent, men dette er ting som internett fanger.

- Det kanskje mest graverende var da Athletic Bilbao og Barcelona spilte cupfinale for noen år siden. Da var det buing under nasjonalsangen med baskere og katalanere på tribunen. På Twitter presterte da Ceballos å skrive at det var synd at det ikke gikk av en bombe på stadion sånn at man kunne bli kvitt disse baskiske og katalanske rottene, forteller Veland.

Slike kommentarer har vært et av argumentene for at det er mindre troverdig å se Ceballos i en Barcelona-drakt i nærmeste fremtid.

Tror på Real Madrid



Real Betis-spilleren har riktignok også brukt Twitter til å kritisere Real Madrid-spiss Karem Benzema for å ikke kunne offside-regelen, men kommentarene er av langt mindre alvorlig karakter.

Og senest denne uken skriver Marca at det er Real Madrid som leder kampen om 20-åringens signatur.

Veland tror også at det bli Real Madrid som til slutt signerer Ceballos.

- De fleste av de kildene som man anser som troverdige, tror at det blir Real Madrid. Samtidig så kjører de katalanske mediene veldig sterkt på at også Barcelona er veldig godt med i kampen om signaturen, forteller Veland til Nettavisen.

KOBLES TIL REAL MADRID: Dani Ceballos skal være ønsket av både Barcelona og Real Madrid, ifølge spansk presse.

Men selv om at Ceballos skulle signere for Real Madrid, tror La Liga-eksperten at han fortsatt har et langt stykke å gå før han har en plass på laget til den regjerende seriemesteren.

- Det er rett og slett på grunn av konkurransen. Dani Ceballos har fem-seks mann foran seg, sier Veland.

- Det har vært spekulert i at Real Madrid kjøper ham for så å leie ham ut tilbake til Real Betis. Da får han spilletid kommende sesong og så blir han del av Real Madrid-stallen fra 2018/2019-sesongen.

Ønsker å beholde 20-åringen

Inntil videre er Ceballos Real Betis-spiller, og skal vi tro klubbpresidenten, så håper de at han også vil være det i årene fremover.

- Vi ønsker at han skal bli hos oss, det er vårt hovedmål. Men det er ikke opp til oss. Spilleren må ta en beslutning og vi kommer til å respektere den, sier Betis-president Angel Haro, ifølge ESPN.

Han bekrefter at både Barcelona og Real Madrid har tatt kontakt i håp om å signere spilleren.

Nå har Ceballos gitt beskjed om at han trenger noen dager på å bestemme seg for hva han vil gjøre.