Danmarks fotballkvinner får UEFA-dom 16. november

UEFA har formelt åpnet sak mot Danmark på grunn av den avlyste VM-kvalifiseringskampen mot Sverige sist uke. En konklusjon kommer 16. november.

Det har hersket uro rundt det danske kvinnelaget fordi spillerne og Danmarks fotballforbund (DBU) ikke er kommet til enighet om en ny landslagsavtale.

Sist uke kulminerte det i at EM-sølvvinnerne fra i sommer nektet å spille VM-kvalifiseringskampen mot Sverige i Göteborg. Danskene har uttalt at de ønsker å spille kampen på nytt i november, men det ønsker ikke Sverige-leiren.

Uansett ser det ut til at tvisten blir satt på vent til et stykke ut i neste måned. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyser tirsdag at det har åpnet sak mot Danmark, og at den skal behandles ferdig til 16. november.

Saken vil bli behandlet ut fra paragraf 24 som omhandler at man ikke stiller opp til kamp.

Danmark vil etter all sannsynlighet bli idømt et 0-3-tap, men risikerer også å bli kastet ut av den pågående VM-kvalifiseringen.

Tirsdag spiller Danmark bortekamp mot Kroatia i VM-kvalifiseringen. En midlertidig avtale har sørget for at den kampen går for seg som planlagt.

(©NTB)

