David Beckham: - Jeg forstår Fergusons frustrasjon

Da David Beckham deltok nylig på et av BBCs radio-programmer, fortalte han hvorfor han ble solgt fra Manchester United til Real Madrid. Engelskmannen ble den første spilleren fra det berømte 92-kullet til å forlate de røde djevlene, i 2003. Som mange allerede vet var det ikke Beckhams prestasjoner for Manchester United som avgjorde hans skjebne, det var livet utenfor banen.

Backham snakket om en episode han husker spesielt godt fra tiden i Manchester, skriver Daily Mail. Om da han bestemte seg for å bruke fridagen sin på å besøke kona, Victoria Beckham, i Irland.

- Det var enkelte avgjørelser jeg tok tilbake i tiden som var gale og jeg forstår hvorfor manageren ble så frustrert over meg, på visse områder. Det var en gang Victoria var i Irland og jeg hadde en fridag, så jeg bestemte meg for å fly over dit. Jeg følte ikke nødvendigheten til å fortelle manageren hva jeg holdt på med, sier Beckham til BBCs radiostasjon, ifølge Daily Mail.

I trøbbel

Da Beckham kom tilbake fra turen skjønte han at noe var galt.





- I det jeg kom tilbake tidlig på morgenen før trening, satt jeg i oppholdsrommet da manageren kom inn. Han sa ingenting til meg. Jeg skjønte at jeg var i trøbbel.







Den tidligere landslagskapteinen kan nå forstå at Ferguson tenkte at han ikke tok vare på kroppen, eller ikke brukte hviledagen slik en fotballproff burde.





- Alt manageren ønsket var det som var best for laget, klubben og hver enkelt spiller.





ÅPENT SÅR: Sir Alex Ferguson påførte Beckham et kutt over øyet, etter en fotballkamp i 2003.





Blodig oppgjør





Det anspente forholdet mellom Sir Alex Ferguson og David Beckham forverret seg betydelig etter en United-kamp i februar 2003. Ferguson hadde vært så forbannet etter kampen at han hadde sparket til en fotballsko, som traff Beckham over venstre øye.





Den engelske frisparkspesialisten har beskrevet ulykken som et stort uhell og tilføyd at Ferguson aldri hadde truffet så bra igjen, for Beckham har sett han på treningsfeltet.





I følge Daily Mail så ikke Beckham på en Manchester United-kamp på tre år etter han ble solgt i 2003. Fotballikonet var sjokkert og knust over at Ferguson hadde bestemt seg for å selge ham, uten at Beckham ønsket å forlate United.





- Nå er jeg 41 år gammel og liker å tro at jeg har blitt mer voksen og smartere, enn da jeg var 21-år, sier Beckham ifølge Daily Mail.