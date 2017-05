David James spår mulig asiatisk VM-vinner

ANNONSE

Det sa den tidligere Liverpool-keeperen da han talte under konferansen World Football Forum i den kinesiske byen Changsha tirsdag. James hevdet at entusiasmen som omgir asiatisk fotball, samt klubbenes stadig voksende finansielle muskler, vil bringe Asia opp og fram i fotballens hierarki i tiårene som kommer.

– Jeg tror helt ærlig at en asiatisk nasjon har større sjanse for å vinne VM enn et afrikansk land, sa James.

– Da jeg vokste opp på 90-tallet, handlet alt om hvordan Afrika kom til å bli det neste kontinentet som produserte en VM-vinner. Det kan jeg ikke se at skjer nå, tilføyde han.

Den brasilianske legenden Pelé kom med en mye omtalt spådom om at et afrikansk land ville vinne VM før år 2000. Det viste seg å være et skudd langt over mål.

Iran i front

Intet afrikansk land har så langt klart å komme seg gjennom kvartfinalene i VM, og selv om de asiatiske landene floppet under det forrige sluttspillet i Brasil i 2014, spilte Sør-Korea seg fram til semifinale på hjemmebane i 2002.

Iran er i øyeblikket Asias beste fotballnasjon, målt etter FIFA-rankingen. Landet innehar 28.-plassen på den siste listen fra Det internasjonale fotballforbundet. Sør-Korea, Japan og Australia er også inne topp 50.

David James, som blant annet har spilt for Kerala Blasters i den indiske superligaen, sier Kina og India han dukke opp som utfordrere til VM-tittelen.

– Med den entusiasmen som finnes rundt fotballen i India, pluss de åpenbare finansielle musklene til å bygge opp under dette, tror jeg mulighetene er voldsomme, sier 46-åringen med 53 landskamper for England.

– Det er vel noe sånt som to og en halv milliard mennesker i de to landene til sammen. Det er en tredel av verdens befolkning, tilføyer han.

Rekordsatsing

Kinesiske investorer har brukt hundrevis av millioner på å hente profilerte utenlandske spillere og trenere til landets toppserie i fotball de siste årene. Målet på sikt er både å arrangere og å vinne VM.

India skal på sin side arrangere U17-VM i år.

– Infrastrukturen er bedre i Kina akkurat i øyeblikket. India har litt å ta igjen, men det er ikke noe som vil ta 30 år å endre på, sier James.

Han ser «ingen grunn» til at ikke asiatiske klubber vil kunne være på nivå med de europeiske om noen tiår.

