Davies scoret sitt første Tottenham-mål

TOTTENHAM - ASTON VILLA 2-0:

Mauricio Pochettino og Tottenham gjorde den innsatsen som trengtes for å avansere fra tredje runde i FA-cupen søndag.

Motstander hjemme på White Hart Lane var Aston Villa, en klubb som har vært på vei nedover i Fotball-England i flere sesonger.

To mål i andre omgang sikret laget fra Nord-London en plass i fjerde runde. Ben Davies og Son Heung-min scoret for vertene.

Førstnevnte har ikke socret mål siden 2013. Den gangen spilte han for Swansea.

- Det har tatt en stund og jeg har vært nær noen ganger før, men det var fint å få det første målet. Enda viktigere var det at vi fikk overtaket vi trengte til å vinne kampen, sa Davies i et intervju vist på TV 2.

Nivåforskjellen på Spurs og Villa var derimot ikke veldig tydelig i den første omgangen. Første halvdel av cupoppgjøret bar preg av å være en utrolig kjedelig fotballkamp.

Vincent Janssen fikk tillit fra start som Tottenhams spydspiss, men sommerkjøpet fra Nederland presterte igjen godt under pari.

Om man ser bort fra straffespark, har Janssen nå skutt 33 ganger i alle turneringer uten å score.

Den statstikken er svakere enn alle andre spisser som spiller for Premier League-klubber, ifølge Opta.

Heldigvis tok underholdnigen og prestasjonene seg noe opp etter sidebyttet.

Gabriel Agbonlahor kom til Villas største sjanse i kampen 20 minutter etter hvilen.

Forsøket fra den tidligere engelske landslagsangriperen ble blokkert, i siste liten, av Toby Alderweireld.

Drøyt fem minutter seinere var det Ben Davies, av alle, som hadde sørget for å styre inn kampens første mål.

Spurs-backen befant seg inne i feltet og gjorde en god prestasjon da han justerte løpet sitt og stusset inn innlegget fra venstre. Servitør var innbytter Georges N'Koudou, som akkurat hadde kommet inn for Alderweireld.

Davies' velpasserte hodestøt ga waliserens første mål i Spurs-drakta. Det kom først i den 69. kampen for de liljehvite.

