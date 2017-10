De norske spillerne hyller Nord-Irlands fans

Nordirene festet før, under og etter kampen på Ullevaal.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Gjennom hele søndagen har de satt sitt preg på Oslo, den grønne supporterskaren som har inntatt hovedstaden. Sangstemmene er til tider kanskje høyere enn de er vakre; det er det uansett ingen som lar seg stanse av.

Ingen skal være i tvil om at Nord-Irlands supportere er stolte av laget sitt.

Det merkes godt på t-banen på vei til Ullevaal Stadion, der ulike supportersanger blir sunget på tvers av t-banevognene. De fortsetter inne på stadion, og gjennom 90 sammenhengende minutter under kampen.

Ikke nok med det. Ikke engang et 0-1-tap for Norge, og en nokså dårlig forestilling fra de britiske gjestene, målbinder de nordirske supporterne. Etter kampen blir de stående igjen og synge for sine helter, som de håper å få se et kort øyeblikk før de forsvinner inn spillerbussen.

Tilbake står norske landslagsspillere som ikke legger skjul på hvor imponerte de er.

«En annen rase»

- Det er bare kjempeartig. Det er litt typisk britisk, da. Men jeg synes det er kjempekult, sier Alexander Sørloth til Nettavisen.

Han innrømmer at norske supportere har en vei å gå for å nå den nordirske supporterkulturen.

- Selvfølgelig, man kan alltids lære av dem. Men så er det en litt «annen rase». Det er en annen kultur i Norge kontra Nord-Irland og England og de landene i Storbritannia. Vi har en vei å gå, sier Midtjylland-spissen.

- Men jeg synes Ullevaal-publikummet var veldig bra i dag. Da vi gikk i angrep hørte vi lyd fra dem, og det hjelper oss til å prestere enda bedre, legger han til.

- Liker humoren deres

Også Jonas Svensson la merke til de grønnkledde supporterne, både under og etter kampen.

EN ANNEN RASE: En «annen rase», kaller Alexander Sørloth de britiske supporterne. Og han har kanskje et poeng.

- Supporterkulturen i Irland og England er vel noe av det bedre man får, og det handler litt om kulturen, tror jeg. Det var bra trøkk da vi spilte der nede også. Jeg synes vårt publikum også leverte bra i dag. Men det er klart, nordirene var mange, og de høres bra, sier Alkmaars høyreback.

Under selve kampen var det tydelig at nordirene koste seg.

«Can you hear Norway sing, no, no, I can't hear a f****** thing» og «they're supposed to be at home» sang gjestesupporterne. Da en enslig nordmanns hamring på tribuneplakatene på den andre enden av tribunen lød som svar, ble det mottatt med rungende applaus og høylytt latter fra britene.

Sånt setter Jonas Svensson pris på.

- Jeg liker at de har bra humor også. De er ikke bare ufine og stygge, men de har bra humor. Den supporterkulturen liker jeg, sier han.

Lover norsk supporterfest

Alexander Søderlund ser overrasket ut når det går opp for ham hvilken supportergruppe som står utenfor stadion og synger etter kampslutt.

- Er det nordirene, det? spør han, før han går høyt ut og lover at norske supportere skal få grunn til å lage like mye liv.

- Vi må jo prestere før folk skal begynne sånn. Nordirene har prestert veldig godt i denne kvaliken, men vi skal få de norske til å heie mer på oss. Det er jeg helt sikker på, sier spissen på vei ut mot spillerbussen.

