De norske spillerne om kvaliken: - Vi lurte på om vi faktisk var så dårlige

Nå lover lagkapteinen at Norge skal slåss om seieren i Nations League.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det er en VM-kvalik full av opp- og nedturer som nettopp er avsluttet. Flest nedturer, om vi skal være ærlige.

Det startet med et ventet 0-3-tap hjemme for Tyskland, før kvaliken egentlig sluttet før den hadde startet med 0-1 for miniputten Aserbajdsjan. 4-1 mot San Marino ble heller ingen opptur, ettersom gjestene fra fjellandet jublet mer over sitt sjeldne bortemål enn nordmennene jublet for seieren, og elendigheten fortsatte med 1-2 for Tsjekkia.

Lars Lagerbäck kom inn som ny sjef, men også han måtte tåle noen stygge tap: Både 0-2-tapet for Nord-Irland i mars og 0-6-tapet for Tyskland i september ble møtt med slakt av det norske laget.

Men med tre av fire seiere i avslutningen av kvaliken, er det lov til å gyve løs på nye utfordringer med fornyet optimisme.

Det gjør det også enklere for de norske spillerne å innrømme at prestasjonen i kvaliken har gått innpå dem. Det er nemlig ikke bare mediene og det norske folket som har vært på nippet til å gi opp troen på landslaget for godt.

«Er vi så dårlige som det ser ut som?»

- Det har vært litt sånn for oss også, innrømmer Jonas Svensson overfor Nettavisen.

- Vi har fått litt kritikk, selvfølgelig, men når vi har spilt så dårlige kamper som vi har gjort, så blir det sånn at vi spekulerer litt, vi og. Er vi så dårlige som det faktisk ser ut som?

Men 2-0 over Aserbajdsjan, 8-0 over San Marino og 1-0 over Nord-Irland setter heldigvis selv det stygge 0-6-tapet for Tyskland litt i skyggen. Det gjør godt for en norsk landslagsspiller.

- Jeg er veldig glad for at vi har avsluttet det her på en ok måte, etter at vi alt i alt har vært ganske dårlige. Vi klarer å vinne den siste kampen og viser at vi er ikke så jævla dårlig som vi har sett ut som i perioder, sier Svensson, som mener fremtiden ser lovende ut.

- Jeg synes det begynner å ligne på noe. Vi begynner å få inn prinsippene til Lars, og du begynner å se hva Lars vil med laget. Vi har fått litt identitet. Vi skal være et vanskelig lag å spille mot, også må vi i Norge skjønne at vi kan ikke velge mellom de beste fotballspillerne i verden. Det er ikke så mange som bor her, så vi må spille på det vi kan.

- Ikke i nærheten av det vi ønsket

Kaptein Stefan Johansen legger ikke mye imellom når han skal oppsummere kvaliken.

- Vi må tørre å innrømme at denne kvaliken ikke var i nærheten av det vi ønsket, sier han, men også han avslutter med en god følelse.

- Jeg føler at vi har fått en litt ny energi etter at Lars kom inn, og vi har klart å snu ting i positiv forstand.

Johansen mener at laget ikke kunne respondert på Tyskland-tapet i september på noen særlig bedre måte. 0-6-resultatet kunne fort blitt et negativt vendepunkt, på et tidspunkt der Norge hadde sett bedre og bedre ut gjennom hele året. Det ble det aldri.

- Jeg synes vi har blitt mye bedre. Vi er mye vanskeligere å skape sjanser på, og vi blir ikke så åpne som vi har vært tidligere, sier kapteinen.

- Selvfølgelig er Tyskland-kampen et unntak, og vi er alle enige om at det ikke var bra nok. Men det er det som er i fotball; det kommer alltid nye sjanser. De to sjansene tok vi nå.

- Senior mot junior

Alexander Sørloth setter ekstra pris på seieren over Nord-Irland etter å ha blitt ydmyket av samme lag i mars. Den gangen slapp Norge billig unna med 0-2 i bagasjen. Søndag var 1-0-seieren fullt fortjent, og den burde egentlig vært større.

- Det gis oss veldig selvtillit, også gir det oss ekstra tro på den planen vi har. Du ser vi blir bedre og bedre for hver kamp, og det var ekstra deilig i dag etter kampen sist mot Nord-Irland. Da var det litt senior mot junior. Det var deilig at vi klarte å ta dem på duellspillet i dag. Det viser at vi er på god vei, sier Sørloth til Nettavisen etter kampen.

- Fortsatt ikke friskmeldt

Nå er det den splitter nye Nations League som er neste turnering som gjelder. Den starter opp i september neste år. Det gir god tid til å bygge et enda sterkere norsk lag.

- Vi er ikke friskmeldt av den her grunnen. Kvaliken har ikke vært bra nok, men vi er på rett vei. Det kan vi alle være enige om. Nå tar vi med oss noe positivt, og kan bygge videre på det og bli enda bedre. Når Nations League starter skal vi være kanonklare, lover Stefan Johansen, og understreker alvoret:

- Der skal vi være klare til å vinne gruppa vår.

