De Rossi signerte ny Roma-kontrakt

AS Roma bekrefter at Daniele De Rossi har signert en ny toårsavtale med klubben.

33-åringen blir dermed klubbens nye kaptein etter at Francesco Totti spilte sin siste kamp da Genoa ble slått 3-2 i den italienske hovedstaden søndag.

Midtbanespilleren bekrefter at avtalen har vært klar i noen dager, men at det ble besluttet å vente med kunngjøringen til etter Tottis avskjed.

- Vi har signert i dag, men det er noen dager siden alt var klart. Jeg ønsket ikke å nevne det på søndag, fordi det var Francesco sin dag. Det lå i luften, men jeg ønsker å gjøre det offisielt etter søndag, sa De Rossi på en pressekonferanse onsdag.

Se Francesco Tottis tårevåte farvel med AS Roma og fansen:

Tirsdag ble det kjent av Roma-trener Luciano Spalletti forlater klubben. Roma er i full gang med å finne en erstatter. De Rossi hyllet den avtroppende treneren på onsdagens pressekonferanse.

- Alle mine beste sesonger har vært sammenfallende med hans tilstedeværelse, og det er ikke tilfeldig. Han er en stor trener, og jeg må takke ham.

De Rossi har representert AS Roma hele sin seniorkarriere og debuterte under Fabio Capello i 2001. Han har siden spilt 561 kamper og scoret 59 mål for klubben.

Roma-profilen har også vært mer eller mindre fast inventar på det italienske landslaget de siste ti årene og spilt 112 kamper med flagget på brystet.

Nå kan Roma-fansen glede seg over to nye år med «capitan futuro» som nå blir «il capitano» etter at Totti abdiserte.