Ødegaard bekrefter: Har forlenget kontrakten med Real Madrid

Martin Ødegaard (18) bekrefter ny avtale med Real Madrid.

DRAMMEN (Nettavisen): Den norske supertalentet forteller etter tirsdagens U21-landskamp at han har forlenget sin avtale med Real Madrid.

I ett år har det vært rykter om at Ødegaard har signert en ny kontrakt med den spanske storklubben, men nordmannen har ikke ønsket å kommentere ryktene.

Det gjorde han imidlertid etter at Norges U21-landslag spilte 0-0 mot Israel tirsdag kveld i Drammen.

- Lenger enn 2018



Han er likevel fortsatt sparsommelig om detaljene i sin nye kontrakt.

Ødegaards opprinnelige avtale med Real Madrid går ut sommeren 2018. På spørsmål fra VG om det fortsatt er tilfelle, svarer Ødegaard noe hemmelighetsfull.

- Nei, den er nok litt lenger enn det.

- Hvorfor vil du ikke si hvor lang den nye kontrakten er?

- Det får komme ut når det kommer ut. Jeg skal ikke stå her å snakke om det, sier Ødegaard til Nettavisen.

18-åringen vil heller ikke forklare årsaken til at hverken han eller klubben vil ut med noen detaljer rundt den nye avtalen.

- Det kommer ut når det kommer ut, gjentar Ødegaard.

Nordmannen har det siste året vært på utlån hos nederlandske Heerenveen, men den nye avtalen viser at Real Madrid fortsatt har stor tro på det norske talentet.

- Signerte i fjor



Etter hva Nettavisen kjenner til skal Ødegaard allerede ha signert den nye avtalen for ett år siden.

Viasat-kommentator og ekspert på spansk fotball, Petter Veland, var blant dem som allerede for ett år siden meldte at nordmannen kom til å skrive under ny kontrakt.

- Signalet virker å være åpenbart. De er kjempefornøyd med måten han har utviklet seg på og måten han først og fremst har tatt nivået på A-treningene. Det er ingenting som tyder på at de har mistet troen på Martin Ødegaard i løpet av det halvannet året han har vært der, snarere tvert imot, sa Veland til Nettavisen i fjor.