Ødegaard debuterte i Heerenveen-seier

HEERENVEEN - DEN HAAG 2-0:

ABE LENSTRA STADION (Nettavisen): Ødegaard kom innpå i det 88. minutt da Heerenveen vant enkelt 2-0 mot Den Haag og tok tilbake fjerdeplassen i Æresdivisjonen.

- Det var godt å få debuten, og fint å starte med seier. Det var bra, sier Ødegaard til Nettavisen etter kampen.

Han var såvidt borti ballen, men nå er debuten unnagjort, noe som vil lette litt på presset i tiden som kommer.

- Forhåpentligvis får jeg enda flere minutter neste gang, sier han.

Lørdagens kamp var lenge kjedelig, før den plutselig våknet i andre omgang med to kjappe scoringer av Reza Ghoochannejhad.

Med 2-0 og full kontroll til hjemmelaget ble det også enklere for trener Jurgen Streppel å gi Ødegaard spilletid, men byttet lot vente på seg.

Heerenveen-supporterne var tydelig utålmodige på å se sin nye spiller i aksjon, for ti minutter før slutt begynte Ødegaard-sangene å runge utover stadion.

Flere ganger sang supporterne på Ødegaard, og tre minutter før slutt kom han innpå til sin første kamp.

- Det la jeg ikke merke til så mye, men det er hyggelig at de vil ha meg på banen, sier Ødegaard.

- Hvordan var nervene før du skulle utpå?

- Man er alltid litt spent før match, og spesielt når alt er nytt. Det er selvfølgelig et visst spenningsnivå, men det var under kontroll, sier Ødegaard til Nettavisen.

- Du fikk bare noen minutter, men rakk å være nær ballen. Fikk du noe inntrykk av nivået?

- Det er vanskelig å si etter så kort tid, men det er bra nivå og teknisk fotball, så jeg tror det vil passe meg bra, sier Ødegaard.

Video: Her kommer Ødegaard på banen:

Morten Thorsby har havnet i skyggen av 18-åringen, men det var han som ble byttet inn som førstemann av reservene lørdag. Den tidligere Stabæk-spilleren kom innpå et kvarter før slutt, og fikk se Heerenveen bomme på straffespark fem minutter senere.

Heller ikke Thorsby gjorde seg bemerket stort i de få minuttene han var på banen.

Det blir mange muligheter til spilletid for både Ødegaard og Thorsby i tiden som kommer. Heerenveens neste kamp er mot PSV neste søndag, så venter kvartfinale i den nederlandske cupen, der AZ er motstander. Den kampen spilles tre dager senere, onsdag 25. januar. Så kommer ligakampene slag i slag utover vinteren.

Martin Ødegaard før kampen mellom Heerenveen og ADO Den Haag i den nederlandske æresdivisjonen

- Når har du håp om å starte kamper, Ødegaard?

- Nå må jeg først komme ordentlig inn i ting og lære å kjenne systemer og sånt, så får vi ta det derfra. Jeg har bare vært her en snau uke, men forhåpentligvis kan jeg starte kamper etter hvert, sier 18-åringen.

Heerenveen-trener Jurgen Streppel har vært fast bestemt på å gi den norske stjernespilleren tid.

På spørsmål fra Nettavisen før kampen om planene for Ødegaard sa Streppel gjentatte ganger at Ødegaard skal få ro i ukene som kommer. Han vil ikke stresse med å sette nordmannen inn i elleveren.

Tiltenkt rolle

Likevel skal Ødegaard være tiltenkt en viktig rolle på det unge laget fra skøytebyen som foreløpig opplever en god sesong.

Nordmannen har på en håndfull treninger rukket å imponere trenereteamet i Nederland. Streppel beskriver 18-åringen som en god teknisk spiller.

- Han har et godt øye, som dere allerede vet, og jeg tror alle er klar over kvalitetene hans. Ikke bare dere journalister og vi trenere, men også de andre spillerne er nå klar over hva han kan nå, sa hovedtreneren til Nettavisen før lørdagens kamp.

- Er han enkel å jobbe med?

- Forhåpentligvis er han det. Hvis du gir en instruks til en spiller som er intelligent, er det lett for den spilleren å gjøre det, og jeg håper han er en slik spiller, sa Streppel.

Heerenveen-treneren var kortfattet da Nettavisen ba ham vurdere hvilken posisjon han ser for seg å bruke Ødegaard i senere.

- 8, 10 eller 7, var alt han ville si om den saken. Så får fotballkjennere vurdere selv hva som ligger i de ulike rollene Streppel nevner. Men trolig er det en av vingene eller en rolle bak spissen som er mest aktuelt.

Video: Ødegaard-mani i Heerenveen-butikken:

Både Martin Ødegaard og Morten Thorsby starter på benken for Heerenveen i kveld. Kampstart mot Den Haag er 1830. pic.twitter.com/Gqu0uSvQ7m — Nettavisen Sport (@NettavisenSport) January 14, 2017

