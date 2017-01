Ødegaard fikk tillit i toppkamp

ANNONSE

PSV - HEERENVEEN 4-3:

Se sammendrag av kampen i bunnen av saken.

Ødegaard startet som ventet på benken i bortekampen mot PSV søndag, men ble byttet inn etter 57 minutter på stillingen 2-2. Han fikk en drøy halvtime i sin favorittrolle bak spissen.

PSV vant til slutt 4-3 etter en dramatisk avslutning på kampen.

Som Heerenveens første innbytter kom 18-åringen på banen, og Ødegaard kan si seg fornøyd med sin første skikkelige test i Æresdivisjonen.

Ville ha straffespark



Nordmannen gjorde seg ikke veldig bemerket, spilte mye på det trygge og satte opp et par fine angrep for gjestene.

Men tre minutter før slutt fikk 18-åringen vist hva som bor i ham. Da fintet han bort et par mann og dro seg løs på høyresiden, forserte inn i feltet og ble tilsynelatende lagt i bakken på ulovlig vis.

Heerenveen ropte på straffe, men dommeren vinket spillet videre.

Ekstra bittert med tanke på at PSV scoret to sene mål og snudde kampen etter Ødegaards straffesituasjon.

Etter kampen fortalte Ødegaard at han mente det var feil å ikke dømme straffespark.

- Jeg mener at det er straffe. Jeg går forbi han ene, så kommer det en til. Da går jeg til siden og får det jeg lurer på om er kneet hans inn i mitt. Da kommer jeg ut av balanse. Jeg føler det er straffe. Men sånn er fotballen. Man får ikke alltid det man vil ha, sa Ødegaard til VG etter kampen.

Det er et godt tegn for Ødegaard at han fikk tillit i denne kampen. Bortemøtet mot PSV var en duell mellom tredje- og fjerdeplassen på tabellen og var en såkalt sekspoengskamp.

Martin Ødegaard's game by numbers vs. PSV:



32 minutes played

100% take-ons completed

5 take-ons

2 chances created



Lively off the bench. pic.twitter.com/yen6GufnIa — Squawka Football (@Squawka) January 22, 2017

Skal gi Ødegaard tid

Trener Jurgen Streppel har varslet at han skal la Ødegaard få en rolig innledning på hverdagen i den nederlandske toppdivisjonen, og derfor ble det heller ikke naturlig å sette ham innpå fra start i toppkampen mot fjorårsmester PSV.

Ødegaards norske lagkamerat Morten Thorsby, som til Nettavisen nylig fortalte at han er mer fornøyd med tilværelsen enn kampstatistikken tilsier, fikk starte sin fjerde kamp for sesongen søndag. Han spilte 90 minutter.

Heerenveen tok ledelsen etter bare fem minutter da Reza Ghoochannejhad, som scoret begge målene i Ødegaards debut sist helg, fant nettmaskene igjen etter nydelig forarbeid av Sam Larsson.

Hjemmelaget utlignet etter en drøy halvtime da Davy Pröpper steg til værs og utnyttet en keepertabbe av Heerenveens Erwin Mulder, som feilberegnet i utrusningen. Ballen ble headet i det tomme målet, og vipps sto det 1-1.

Kvartfinale neste



Fem minutter før pause ble det enda verre. Da økte Gastón Pereiro til 2-1 fra kloss hold på en corner, men det spørs om ikke PSV-spilleren burde vært avvinket for offside.

Ti minutter etter pause scoret Ghoochannejhad sitt andre mål og fjerde på to kamper da han utlignet til 2-2 for gjestene.

Et kvarter før slutt fikk PSV straffe da Luke De Jong gikk i bakken i feltet. Fra ellevemeteren bommet Pereiro, og dermed sto det fortsatt 2-2.

I det 79. minutt fikk gjestene corner. Der dukket Ghoochannejhad opp for tredje gang og sørget for 3-2-ledelse med sin tredje for dagen og femte scoring på to kamper.

Men to sene PSV-scoringer av Marco van Ginkel og Héctor Moreno sørget for hjemmeseier 4-3.

Skuffet Streppel



Etter kampen var Heerenveen-manager Jurgen Streppel skuffet.

- Da vi leder 3-2 trodde jeg vi ville ta med oss poengene hjem, sier han ifølge klubbens nettsider.

- Jeg er svær stolt av spillerne, men det blir tungt å kjenne på i morgen, sier han videre.

Nå venter kvartfinale i den nederlandske cupen for Heerenveen, der AZ er motstander. Den kampen spilles onsdag 25. januar.

Se sammendrag av oppgjøret i vinduet under: