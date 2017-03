Ødegaard glitret, men seieren glapp

ANNONSE

Etter en tung start er Ødegaard for alvor i ferd med å finne seg til rette i nederlandsk fotball. Sist helg noterte han seg for sin første målgivende siden overgangen fra Real Madrid i januar.

Fredag var unggutten sentral igjen. Fra dypet slo han en smått genial pasning til Luciano Slagveer, som gjorde 2–1 etter 70 minutter.

Skryt

18-åringen høstet ellers mye skryt for sine involveringer på Heerenveens midtbane. Sosiale medier flommet over av superlativer.

– I kveld har Martin Ødegaard vært strålende for Heerenveen. 18 år ung i beina, 38 år fotballklok i hodet. Sterk søknad til Lars Lagerbäck, tvitret Lars Tjærnås.

Men seieren holdt ikke helt inn for Ødegaard og co. I det 89. minutt utlignet Leon De Logel til 2–2 etter en keepertabbe av Erwin Mulder.

Go Ahead Eagles tok ledelsen ved Sam Hendriks etter 32 minutter. Stillingen holdt seg for bunnlaget helt til Henk Veerman ordnet 1–1 halvveis ut i andre omgang. Få minutter senere tryllet Ødegaard fram den glimrende pasningen forut for vertenes ledermål.

Sliter

Heerenveen har slitt på nyåret. Etter en sterk høstsesong har laget fra skøytebyen kun én fattig seier på sine sju siste seriekamper i nederlandsk æresdivisjon. Klubben ligger på femteplass med 37 poeng før helgens resterende kamper.

Go Ahead Eagles ligger tredje sist på tabellen med 20 poeng.

(©NTB)