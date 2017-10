Ødegaard med lekker målgivende i «norsk» oppgjør

Ikke se bort fra at Lars Lagerbäck holdt et ekstra øye med søndagens kamp mellom Heerenveen og AZ. Hele fem nordmenn startet kampen.

HEERENVEEN - AZ 1-2:

I AZs 2-1-seier spilte Martin Ødegaard (18), Morten Thorsby (21) og Nicolai Næss (24) fra start for hjemmelaget Heerenveen, mens Jonas Svensson (24) og Fredrik Midtsjø (24) fikk tillit for bortelaget.

Heerenveen ledet lenge 1-0, men to mål av Guus Til i andre omgang, det siste i siste ordinære spilleminutt, sørget for borteseier.

Samtlige nordmenn spilte 90 minutter i søndagens kamp. Ødegaard og Svensson tegnet seg i tillegg for hver sin målgivende pasning.

Alle fem er nok med i vurderingen når Lagerbäck tirsdag skal ta ut Norge-troppen som skal spille to privatlandskamper i november.

Martin Ødegaard, som har fått mye ros i Nederland denne sesongen, fikk igjen vist seg fra en god side.

- Fantastisk

På Heerenveens 1-0-scoring i første omgang vartet 18-åringen opp med en fantastisk målgivende pasning da han spilte fri målscorer Michel Vlap med en vakker hælflikk.

Sosiale medier ble fort fylt opp av ros etter Ødegaards involvering, og medier i Spania har allerede laget saker. Det vekker fortsatt oppsikt når supertalentet byr på slike godbiter.

- Fantastisk av Ødegaard, skriver AS.

- En herlig avslutning av Vlap, men den assisten til Ødegaard er sensasjonell, skrev den nederlandske fotballnettsiden Football-Oranje.

Her kan du se 1-0-scoringen (ekstern lenke).

ASSIST: Her varter Ødegaard opp med en aldri så liten godbit.

Jonas Svensson kom ikke like godt ut scoringen. Verdalingen tapte duellen med målscoreren i forkant av veggspillet med Ødegaard og må ta en del av skylden for baklengsmålet.

Da var det nok ekstra deilig for den norske høyrebacken at han slo tilbake med målgivende pasning da AZ utlignet 20 minutter før full tid. Svensson kom på et godt løp i boksen, fikk ballen og spilte den 45 grader ut til Guus Til som satte inn 1-1 fra kloss hold.

Avgjørelsen falt senere helt på tampen da Guus Til scoret sitt andre for kvelden.

Krise i Heerenveen

Heerenveen har nå tapt fire strake ligakamper og én cupkamp og er i krise. Presset på trener Jurgen Streppel øker for hvert tap som kommer.

Neste Heerenveen-kamp spilles fredag om en uke borte mot Sparta Rotterdam. AZ møter Willem II på hjemmebane dagen etter.

P.S: Både Nicolai Næss og Fredrik Midtsjø pådro seg hvert sitt gule kort i søndagens kamp. Det var Næss' første og Midtsjøs andre i ligaen denne sesongen.

