Ødegaard med målgivende frispark da Heerenveen vant

HEERENVEEN - RODA 3-0:

De to nordmennene Martin Ødegaard og Morten Thorsby har fått en blytung start på 2017 med sitt Heerenveen. Før lørdagens kamp mot Roda, hadde hjemmelaget spilt fem seriekamper på rad uten seier.

Mot Roda, som kjemper i bunnen av Æresdivisjonen, hadde Heerenveen muligheten til å snu trenden, og dermed sikre seg tre viktige poeng.

Det klarte Heerenveen, mye takket være to aktive nordmenn på midtbanen. Den mest kjente av de to, Martin Ødegaard, leverte i tillegg en målgivende pasning da frisparket hans ble headet i mål av Doke Schmidt.

Ga gjestene problemer

Etter en halvtimes spill, kombinerte Ødegaard og Thorsby fint. Det endte med at sistnevnte skjøt et skudd som tvang Roda-keeper Benjamin van Leer til å slenge seg.

Van Leer klarte å slå ballen vekk fra mål, før han stormet etter for å hindre Heerenveen fra å komme til en farlig mulighet. Keeperen fikk tak i ballen, men farten han hadde i kroppen, gjorde at han gled ut av sekstenmeterfeltet med ballen i hendene.

Dommer Siemen Mulder foretok seg ikke noe i situasjonen, og dermed slapp van Leer unna med sin lille ekspedisjon utenfor eget område.

GRISETAKLET: Her blir Martin Ødegaard grisetaklet av Mohamed El Makrini. Sistnevnte ble utvist for taklingen.

Ødegaard ble grisetaklet



Heerenveen fremstod langt kvikkere i kampens andre omgang, og spilte seg frem til flere solide målsjanser.

Ti minutter ut i den andre omgangen ble det plutselig dramatisk. I en duell mellom Ødegaard og Mohamed El Makrini endte det med at sistnevnte stemplet nordmannen på leggen.

Ødegaard ble liggende nede på banen, og dommer Mulder viste nådeløst frem det røde kortet til El Makrini, som på sin side skjønte lite av hvorfor han ble utvist.

Nordmannen kom seg etter hvert tilbake på beina og så ut til å klare å riste av seg taklingen.

SKJØNTE LITE: Mohamed El Makrini så ikke ut til å skjønne hvorfor han ble utvist.

Ødegaard-målgivende



Fem minutter etter det røde kortet, viste Ødegaard at han ikke hadde latt seg påvirke av taklingen. Heerenveen fikk frispark ute på høyrekanten, og Ødegaard stilte seg som vanlig opp for å ta seg av dødballen.

Frisparket var perfekt slått inn i feltet foran Rodas mål, og Doke Schmidt fikk satt hodet på ballen. Headingen var ikke spesielt god, men fant likevel veien inn i målet bak van Leer.

Målet var Heerenveens første på to uker, og virket å gi hjemmelaget ny giv, for de blå-hvite fortsatte å presse på mot Rodas mål.

To raske



Med 14 minutter igjen av kampen, ble Ødegaard byttet ut og erstattet av Henk Veerman.

Heerenveens andre mål for kvelden kom to minutter før slutt. En strålende pasning fant veien fra svenske Arber Zeneli til nettopp Veerman. Veerman fulgte opp med å banke ballen i mål bak en utspilt van Leer. I det 90. minutt ble Sam Larsson taklet da han var på vei gjennom Rodas sekstenmeter. Taklingen ble belønnet med et straffespark som ble satt i mål av Reza Ghoochannejhad.

Blodig Thorsby



Morten Thorsby startet også kampen for Heerenveen, og gjorde en god innsats for hjemmelaget. Den norske midtbanespilleren viste seg frem med flere skuddforsøk, uten at noen faktisk gikk i mål.

I den første omgangen fikk Thorsby seg en smell i hodet, og måtte forlate banen for å stoppe en blødning fra leppen. Thorsby vendte tilbake på banen etter et kort opphold på sidelinjen.

PS! Vajebah Sakor ble byttet inn på slutten av oppgjøret da hans Willem II vant 2-0 mot Excelsior. Ruben Yttergård Jenssen spilte fra start, mens Alexander Sørloth ble byttet inn ti minutter før slutt da Groningen tapte 2-3 mot Utrecht.