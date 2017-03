Ødegaard og Heerenveen tapte mot bunnlaget

ANNONSE

EXCELSIOR - HEERENVEEN 4-1:

Bunnlaget Excelsior ga Martin Ødegaard og hans Heerenveen en real kalddusj lørdag kveld. Excelsior lå nest sist i Æresdivisjonen før kampen, men det hindret ikke laget fra å gå rett i strupen på Heerenveen.

1-0 ble til 2-0 som igjen ble til 3-0 for Excelsior. Med et kvarter igjen av kampen reduserte Luciano Slagveer til 3-1, men Heerenveen var aldri i nærheten av å hindre Excelsior fra å vinne kampen. I stedet økte Nigel Hasselbaink ledelsen til 4-1 på overtid.

Tok ledelsen



Stanley Elbers sendte hjemmelaget i ledelsen allerede etter et kvarters spill.

Fredy var nær å øke ledelsen til 2-0 fem minutter før pause, men sendte skuddet til side for Heerenveen-målet.

I stedet var det Jurgen Mattheij som fikk gleden av å sette inn 2-0-målet like før pausen.

Etter en så svak førsteomgang, kunne man ventet at Heerenveen ville gå hardt ut i den andre omgangen for å jage en redusering. Det skjedde ikke. I stedet satte Milan Massop inn kveldens tredje mål for Excelsior et par minutter ut i den andre omangen.

Se Excelsior ta ledelsen mot Heerenveen:

- Så svakt at jeg ikke har ord



På stillingen 3-0 fortsatte Heerenveens passive spill. Hjemmelaget fikk gjøre omtrent som de ville, og møtte ikke spesielt mye motstand fra Heerenveen.

Da keeper Erwin Mulder bommet fullstendig på et i teorien enkelt utspill, reagerte Visats kommentator, Paul Thomas Clay.

- Se på det der. Det er så svakt at jeg har ikke ord, utbrøt Clay da han så keeperen sende ballen rett i beina til en av motspillerne. Da hadde gjestene vært inne i en lang periode preget av upresist og passivt spill.

Ødegaard var eneste nordmann fra start i oppgjøret. Morten Thorsby startet lørdagens kamp på benken, mens Dennis Johnsen ikke var i kamptroppen.

Etter 55 minutter var kampen over for Ødegaards del da han ble byttet ut og erstattet av nettopp Thorsby.

Thorsby gjorde seg kjapt bemerket da han var nær i redusere for Heerenveen, men skuddforsøket gikk ikke i mål.

Mål ble det derimot da Luciano Slagveer reduserte til 3-1 et knapt kvarter før slutt. På overtid tok Excelsior tilbake tremålsledelsen da Nigel Hasselbaink økte ledelsen til 4-1.

To av ni

Heerenveen har fått en blytung start på 2017.

Kun to av ni seriekamper har endt med seier for de blå-hvite. Med lørdagens tap mot Excelsior, har det derimot blitt fem tap for Ødegaard og co.

Serierunden i Æresdivisjonen fortsetter søndag. Da skal blant annet Jonas Svenssons AZ Alkmaar i aksjon mot Feyenoord. I tillegg spiller Ruben Yttergård Jenssen og Alexander Sørloth for Groningen borte mot Roda. Bersant Celina og hans Twente avslutter runden med bortekamp mot Ajax.