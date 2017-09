Ødegaard om det norske fotballmarerittet: - Vi kan ikke stå her og sutre

Martin Ødegaard (18) likte ikke det han så av A-landslaget mot Tyskland, men mener Norge må komme seg videre.

DRAMMEN (Nettavisen): Reaksjonene har vært mange etter at Norge mandag kveld ble rundspilt og gikk på et ydmykende 0-6-tap mot Tyskland.

Ødegaard, i likhet med alle andre som fikk med seg kampen, fikk et tydelig bevis på at Norges fotballandslag har en lang vei å gå.

- Det var brutalt. Det var ikke noe kult å se. Det tror jeg var trist for hele Norge, men sånn er det noen ganger, sier Ødegaard til Nettavisen.

Les også: Ødegaard bekrefter ny kontrakt med Real Madrid

- Må bli bedre



Nå mener han det må jobbes hardt fremover.

- Vi kan ikke stå her og sutre for det. Nå må vi gå videre, og så må vi bli bedre. Det er det som teller, sier Ødegaard til Nettavisen.

Han er likevel tydelig på at det var mye som manglet for Norges del i oppgjøret mot tyskerne.

- Hvis vi skal snakke om kampen i går (Tyskland), så er det ganske mange ting. Vi er ikke like gode som tyskerne og da må vi klare å være bra defensivt kompakte. Vi må ikke slippe til så enkle sjanser. Det manglet i går. Selv om det er et bedre lag, så går det an å forsvare seg bedre. Det er de også klar over, og det skal jeg ikke jeg stå her og si etter en kamp som vi har spilt og som vi ikke har vært veldig bra i heller, forteller Ødegaard.

Martin Ødegaard og U-21 landslaget i fotball på Marienlyst stadion i Drammen.

- Føler jeg kan bidra



18-åringen spilte tirsdag kveld U21-landskamp for Norge i Drammen hvor marerittuken for norsk landslagsfotball fortsatte med et skuffende 0-0-resultat mot Israel.

Ødegaard klarte ikke utgjøre noen stor forskjell i Drammen tirsdag, og hadde neppe gjort det mot tyskerne i Stuttgart mandag. Likevel er talentet hans udiskutabelt og flere mener Lagerbäck bør finne en plass til den norske 18-åringen.

Selv er han tydelig på at han trives på U21-landslaget, men samtidig legger Ødegaard heller ikke skjul på ønsker å spille for A-laget.

Det mener imidlertid Norges landslagssjef Lars Lagerbäck at han ikke er kvalifisert til ennå.

- Jeg føler jeg kan bidra der hvis jeg blir tatt ut, sier Ødegaard på spørsmål om han selv føler at han er kvalifisert.

Les også: Viste Palestina-flagg - bortvist av politiet

SÅ ØDEGAARD: Norges landslagssjef Lars Lagerbäck fikk se det norske U21-landslaget med Martin Ødegaard på banen spille en skuffende 0-0-kamp hjemme mot Israel.

Snakket med Lagerbäck

Selv om Norge har lagt om spillestilen siden Ødegaard sist spilte på A-laget, tror han det fortsatt er plass til ham i det nye systemet.

- Det er litt annerledes, men jeg føler jeg kan passe inn i en sånn stil også. Det er mange tekniske spillere der nå, så jeg tror ikke det er noe problem å være teknisk i den spillestilen, forklarer Heerenveen-spilleren.

Inntil videre kan det virke som han må ta til takke med en plass U21-laget. Han forteller at han har snakket lite med Lagerbäck etter at han tok over for Høgmo.

- Har du noe dialog med Lars?

- Nei, det har jeg ikke hatt. Jeg har snakket med han et par ganger, men ikke sånn ordentlig.

- Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

- Det er ikke noe jeg ønsker å gå ut i media med, sier Ødegaard.