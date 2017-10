Ødegaard om Lagerbäck-kontakten: - Ikke hans jobb å snakke med meg

Den norske landslagssjefen satt på tribunen da Martin Ødegaard (18) herjet med Tyskland, men var ordknapp om ungguttens storspill.

DRAMMEN (Nettavisen): Martin Ødegaard storspilte i tirsdagens U21-møte med Tyskland og unggutten vartet opp med både scoring og assist.

Det norske laget vant med imponerende 3-1 mot tyskerne.

Ødegaard ble som kjent ikke tatt ut på A-landslaget til kampene mot San Marino og Nord-Irland, og måtte i stedet ta til takke med spill for U21-landslaget. 18-åringen sa i etterkant han var skuffet over den avgjørelsen.

Under tirsdagens kamp på Marienlyst i Drammen fikk Ødegaard likevel muligheten til å vise seg fram for A-landslagssjef Lars Lagerbäck.

Svensken og hans team så kampen fra tribunen. Etter oppgjøret tok Lagerbäck seg også tid til en rask visitt nede i spillertunellen, der de norske U21-gutta passerte gjennom på vei inn i garderoben.

- Ikke hans jobb

Landslagssjefen delte ut noen oppmuntrende klapp på skulderen og noen vennlige ord til enkelte spillere. men fikk ikke pratet med Ødegaard.

- Sa Lagerbäck noe til deg, fikk du snakket med ham?

- Nei, jeg gjorde ikke det, sier Ødegaard til Nettavisen.

Det norske stortalentet forteller videre at han har hatt svært lite kontakt med Lagerbäck totalt sett. Lagerbäck overtok landslaget i februar i år.

- Jeg snakker ikke mye med ham. Jeg har snakket litt med ham før, et par ganger, som jeg har sagt tidligere, men han har mange spillere å forholde seg til, så det er ikke hans jobb å snakke med meg, sier Ødegaard.

- Forventer du en telefon fra ham før neste landslagsuttak?

- Nei, en telefon, det vet jeg ikke om jeg får uansett, og om jeg blir tatt ut eller ikke, det vet jeg ikke. Jeg får bare jobbe hardt i klubben og så får vi se hva som skjer, sier den norske Heerenveen-proffen om det.

- Prestere over tid

Ødegaard har vært i storform for sitt nederlandske klubblag denne høsten og føler selv at det er nøkkelen til en plass på A-landslaget.

- Det er som jeg har sagt hele tiden, selvfølgelig vil jeg være med på A-laget, det tror jeg alle som er her vil, sier stortalentet.

- Men det skal ikke baseres på kun én kamp, det handler om å prestere bra over tid i klubb, og det gjør jeg nå. Det er moro at jeg har en klubbhverdag hvor jeg spiller fast og spiller på et bra nivå, sier han.

Rett etter kampslutt flokket et knippe journalister seg rundt Lagerbäck på tribunen for å få en uttalelse om Ødegaards prestasjon mot tyskerne, men svensken ønsket ikke å gå spesifikt inn på storspillet til 18-åringen.

PÅ TRIBUNEN: Lars Lagerbäck og hans team så det norske U21-landslaget i akjson. Her fra møtet med Nord-Irland søndag.

- Jeg tenker ikke så mye om det, jeg er mer imponert av laginnsatsen, organisasjonen og hvordan de samhandler. De spiller et forsvarsspill som er helt eksellent, sier han på spørsmål fra en Dagbladet-journalist.

- Opp til Lars

Heller ikke U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud ville uttale seg om hvorvidt Ødegaard, eller noen av de andre som spilte i triumfen mot Tyskland tirsdag, nå er moden for større oppgaver for Norge.

- Jeg tenker ikke på det i dag, jeg tenker på at vi har slått Tyskland. Spillerne viser at de holder det nivået de gjør her, så får Lars vurdere hvor gode de er sammenlignet med hans tropp, sier Smerud.

Også Ødegaard var mest opptatt av å snakke om laginnsatsen.

- Vi spiller en veldig bra kamp og det er mange som spiller en bra kamp, ikke bare meg. Som lag var vi ekstremt bra defensivt og skapende offensivt. Det var en deilig og god følelse, forteller Ødegaard.

Mest sett siste uken