Ødegaard om oppslag i Madrid-avis: - Det bryr jeg meg ikke om

Mens mediene ser ut til å ha «oppdaget» Martin Ødegaard (18) på ny etter den siste tids storspill, føler kompisen Morten Thorsby (21) at stortalentet har hatt en helt naturlig utvikling.

DRAMMEN (Nettavisen): Både Martin Ødegaard og Morten Thorsby har vist meget god form for nederlandske Heerenveen i høst og de to nordmennene har vært sterkt delaktige i klubbens gode sesongstart.

Thorsby har bidratt med fire mål og én assist i ligaen i høst, mens Ødegaard ser ut til å ha tatt store steg mot å bli den spilleren mange så for seg at han skulle bli, da han slo igjennom som 15-åring i Norge.

Tirsdag fikk duoen også vist hva de er gode for på U21-landslaget. I møtet med Tyskland scoret Thorsby to mål, mens Ødegaard både scoret og bidro med en herlig assist da lagkameraten satte inn 3-1 i andre omgang.

Mye er dermed snudd på hodet sammenlignet med den vårsesongen de to opplevde Nederland. Ødegaard ble hentet til Heerenveen på lån i januar i år, men har brukt tid på å finne seg til rette og blomstre i klubben.

- Naturlig utvikling



Etter at 18-åringen kom til klubben i vinter, vant den kun fire av de 17 gjenstående ligakampene den sesongen. Så langt i den inneværende sesongen står de to nordmennenes lag med fire seire, to uavgjort og kun et tap på de sju første kampene i ligaen og ligger på en fin femteplass.

Heerenveen-trener Jurgen Streppel har i et intervju med TV-kanalen Omroep Stichting sagt at han har sett en «helt annen» Ødegaard etter sommeren, men lagkompis Thorsby synes ikke så mye er forandret.

- Jeg tror det bare er en naturlig utvikling. Det å komme midt i sesongen er vanskelig og nå har han fått med seg sesongoppkjøringen og vi har fått en god start. Martin er i utvikling og blir selvsagt bedre og bedre, og det gir helt klart selvtillit, sier 21-åringen i intervju med Nettavisen.

- Jeg vet ikke om han har så mye mer selvtillit nå, enn før, men det er viktig å komme i gang og få en god start, sier Thorsby videre.

Ødegaard-kompisen føler heller ikke at det har vært så vanskelig for 18-åringen å finne seg til rette i en ny by og med nye lagkamerater.

- Han føler seg kanskje litt tryggere nå og det spiller absolutt inn, men alle ønsker at Martin skal lykkes og det er ganske lett å komme inn i spillergruppa, det har ikke vært noen utfordringer sånn sett, sier han.

- Jeg har jo bare vært kompis med Martin og hjulpet ham med masse praktisk, som jeg selv synes var vanskelig i starten. Vi hjelper hverandre som venner, forteller Thorsby om vennskapet med Ødegaard.

Ødegaard selv mener han har lært mye på et drøyt halvår i Nederland.

- Jeg har lært mye om meg selv, både som spiller og person. Det viktigste er at jeg nå spiller fast i en voksen og god liga, forteller han.

- Det føler jeg at utvikler meg, legger han til.

KOMPISER: Heerenveen-duoen Martin Ødegaard og Morten Thorsby har funnet tonen både på og utenfor banen.

Ødegaard ble som kjent hentet til Real Madrid i januar 2016, men måtte stort sett nøye seg med spill for klubbens andrelag, Castilla. Da han signerte for storklubben, som første nordmann noensinne, var det mye ståhei rundt overgangen, men mediene ble raskt utålmodig med ham.

- Bryr meg ikke om det



Storspillet for Heerenveen i høst har imidlertid ført til at nordmannen nå er tilbake på radaren til internasjonal presse og i helgen hadde den Madrid-baserte avisen Marca en helside som handlet om Ødegaard.

Avisen skrev at Ødegaard endelig er i ferd med å leve opp til sitt potensial med prestasjonene i Heerenveen og at unggutten, med den helt spesielle venstrefoten, fortsatt kan oppnå mye som Real Madrid-spiller. Ødegaard bekreftet nylig at han har signert en ny avtale med den spanske storklubben, selv om dette ikke har blitt bekreftet fra offisielt hold.

Marca skrev også følgende i artikkelen om nordmannen, som de mener mange tvilte på, etter han ikke klarte å tilpasse seg nivå tre i Spania:

«Detaljene han viser, med driblinger, kvalitet, teknikk og pasninger bidrar til å øke forventingene om at de fortsatt har en ekte juvel i sine rekker».

Akkurat slike oppslag og utspill har imidlertid Ødegaard lært seg å overse og føler ikke at han trenger skryt i pressen for å vite at han er på riktig vei utviklings- og karrieremessig.

- Jeg forholder meg ikke noe til media. Når det er negativt, er det ofte veldig negativt og når det er positivt, er det positivt. Jeg er på et ganske stabilt nivå og har et ganske greit selvbilde, så det bryr jeg meg ikke om.

Unggutten retter i stedet fokus mot å bli enda bedre og mot Tyskland tirsdag kom sesongens første scoring, noe Ødegaard har ventet på.

- Det var deilig og godt. Jeg fikk beskjed av benken om å prøve meg, så da var det ikke noe å lure på. Jeg kunne kanskje hatt et mål til. Selvtilliten er der. Jeg føler selvtilliten alltid har vært der, men når man er i flytsonen og presterer i klubb, er det fint å dra det med seg inn her, sier 18-åringen.

- Gjør det på trening



Den strøkne pasningen til Thorsby på det allerede omtalte 3-1-målet var heller ingen tilfeldighet. De to forteller at dette er noe de har trent på.

- Det handler om at vi vet veldig godt kvalitetene til hverandre. Martin har noen veldig gode kvaliteter og jeg har noen andre kvaliteter. Det vet vi veldig godt og spiller på de styrkene, forteller Thorsby.

Ødegaard sier seg enig.

- Ja, vi kjenner hverandre veldig godt. Det vi gjør på scoringen der, gjør vi mye på trening. Han liker å løpe inn bak og jeg liker å slå langt, så det er gøy at det lykkes i kamp. Vi trener mye på det i hverdagen og derfor er det kult at vi lykkes med det på dette nivået, mener midtbanespilleren.

Thorsby er glad for at det de to framtidshåpene driver med på trening sammen i Nederland, er mulig å ta med inn på U21-landslaget.

- Det er klart at i Heerenveen spiller vi litt annerledes og det er litt utfordrende å ta med det samme inn på et landslag. Men vi så mot Tyskland, og har sett i kampen mot Kosovo og i flere andre kamper, at det er fullt mulig å ta det med seg. Det var fint å se at det lykkes, sier han.

- Gøy at det løsner



Den tidligere Stabæk-spilleren har i likhet med Ødegaard vært i drivende utvikling den siste tiden og det vises spesielt i målprotokollen.

Før den inneværende sesongen sto Thorsby med kun én ligascoring for Heerenveen. Så langt i høst har han allerede nettet fire ganger i ligaen.

Mot tyskerne satte han altså inn ytterligere to fulltreffere.

- Nå har jeg scoret fire mål i serien og fått en fin start sånn sett, og to mål her, så det er deilig å score litt. Jeg liker å score mål, det er noe av det gøyeste som finnes. Det er gøy at det løsner, sier han til Nettavisen.

Effektiviteten foran mål har han jobbet mye med.

- Jeg har trent mye på sånne situasjoner, forteller han.

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud er enig i at Norges U21-lag nyter godt av å ha to spillere som til daglig jobber så tett sammen.

- Vi ser at det har vært en suksesskriteria for mange landslag med små relasjoner som en vet fungerer. Det er helt klart en styrke for oss. Men jeg kan ikke ta noe av æren for det samspillet de to viste mot tyskerne, det må nesten Heerenveen-treneren få æren for, mener U21-sjefen.

Resultatet mot Tyskland tirsdag betyr at U21-gutta står med fem poeng i EM-kvalifiseringen, etter fem spilte kamper. Det er hele fem poeng opp til Irland som topper gruppen med ti poeng (etter fire kamper), men det gjenstår fortsatt fem kamper av kvalifiseringen for Norge.

