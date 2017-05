Ødegaard scoret sitt første mål for Heerenveen

ANNONSE

HEERENVEEN - UTRECHT 1-3:

Formlaget Utrecht ble for sterke for Heerenveen i den første semifinalekampen i kvalifisering til Europa League i den nederlandske Æresdivisjonen tirsdag, og vant til slutt 3-1.

Men med sett med norske øyne, ble det likevel noe å glede seg over.

For etter en skuffende førsteomgang der Heerenveen ble overkjørt og lå under 2-0, imponerte både Morten Thorsby og Martin Ødegaard etter hvilen.

Sistnevnte, som har fått kritikk for sitt første halvår i Nederland, kunne også endelig juble for sin første scoring for klubben.

Utrecht slo imidlertid tilbake etter en tabbe i Heerenveen-forsvaret og sikret seg til slutt 3-1-seier.

Heerenveen hang ikke med



Heerenveen har hatt en forferdelig skuffende vårsesong og mot Utrecht fortsatte problemene for Jurgen Streppels gutter.

Kun 15 minutter var spilt da Wout Brama fant Sofyan Ambrat som satte inn 1-0 for gjestene i solskinnet på Abe Lenstra Stadion.

Hjemmelaget fremstod som et lag uten selvtillit og slet med å skape sjanser før pause.

Da hjalp det heller ikke at forsvarsspillet til tider var rufsete. For etter 20 minutter hang Heerenveen ikke med da Utrecht fikk corner. Yassine Ayoub stormet mot målet og kunne umarkert stange inn 2-0 for bortelaget.

Kampen jevnet seg noe mer utover omgangen, men ingen av lagene skapte særlig med sjanser. Hverken Ødegaard eller Thorsby klarte å markere seg i løpet av de første 45 minuttene og dommeren blåste av til pause stod det fortsatt 2-0 til Utrecht.

Ødegaard scoret



Heerenveen-trener Streppel virket ikke å være fornøyd med det han så av eget lag i førsteomgangen, og da andreomgangen ble sparket i gang valgte han å sette innpå 16 år gamle Kik Pierie til fordel for Jerry St. Juste.

Unggutten klarte seg godt og resten av Heerenveen-laget hevet seg mange hakk etter pause.

Martin Ødegaard var blant dem som markerte seg og skapte problemer for gjestene. Etter bare to minutter kom nordmannen seg til en brukbar mulighet på kanten av sekstenmeteren, men Utrecht-keeperen hadde god kontroll på avslutningen.

Han fikk derimot større problemer da Heerenveen fikk frispark på venstre kant av sekstenmeteren etter cirka 6o minutter ut i kampen. Svenske Sam Larsson så ut til å skulle skyte, men i stedet serverte svensken en pasning langs bakken til Ødegaard som fra cirka 16 meter banket ballen i mål via en forsvarer.

Dermed tente nordmannen håpet for hjemmelaget og Heerenveen fortsatte å presse gjestene i minuttene som fulgte.

Larsson hadde blant annet en stor mulighet da han traff stolpen.

Forsvarstabbe

Men da hjemmelaget så ut til å kjempe seg tilbake i kampen igjen, rotet Heerenveen-forsvaret det til for seg igjen.

Denne gangen var det Wout Faes som ikke hang med da han mistet ballen til Richairo Zivkovic like foran mål, og sistnevnte la videre inn til Sebastian Haller som på vakkert vis la på til 3-1 for Utrecht.

Mål preger fotballkamper, sies det, og det var liten tvil om at scoringen preget Streppels menn som mistet mye av gnistet etter at Haller økte gjestenes ledelse.

Og da dommeren blåste av etter 90 minutter stod det fortsatt 3-1 til Utrecht som dermed at sikret seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret førstkommende helg.