Ødegaard skuffet over å bli vraket fra A-landslaget

18-åringen om Lars Lagerbäcks avgjørelse.

Tirsdag ble det klart at Martin Ødegaard heller ikke denne gang var tatt ut i den norske A-landslagstroppen av trener Lars Lagerbäck.

18-åringen har prestert bra for sitt Heerenveen den siste tiden og mange trodde det nå var duket for at unggutten skulle få sjansen igjen.

- Skuffet og irritert



Norge møter San Marino og Nord-Irland til VM-kvalifiseringskamper.

Til TV 2 sier Ødegaard nå at han hadde håpet på en plass på laget.

- Jeg hadde vel håpet på det selv, og på noen måter forventet det. Jeg føler jeg har prestert bra over tid her, og spiller på et lag som gjør det bra i en god liga. Jeg hadde håpet at det var nok, men det var det dessverre ikke. Det var litt skuffende, men sånn er det. Man får akseptere det også, sier Ødegaard til TV 2.

Til kanalen legger han til at det er både skuffende og irriterende at han ikke ble tatt ut, men at han ikke vil la uttaket plage ham videre.

- Man blir alltid litt skuffet og så blir man jo irritert, men kan ikke gå og irritere seg over sånne ting, sier Ødegaard til TV 2.

Heerenveen, med Ødegaard, Morten Thorsby og Nikolai Næss på laget, ligger på en sterk andreplass i den nederlandske toppdivisjonen.

- En del av stammen

18-åringen er blant dem som har storspilt for klubben i høst.

Landslagstrener Lars Lagerbäck sa til Nettavisen tirsdag at han ser på Ødegaard som en del av stammen til A-landslaget i tiden framover.

- Han kommer definitivt til å bli en del av stammen. Han er en vanvittig teknisk begavet spiller. Jeg tror ikke du kan utvikle så mye bedre teknikk enn det han har, og der har han en grunn. I tillegg har han også en kvikkhet som er positiv. Han har allerede gode kvaliteter, så det ville være rart om han ikke snart var med på A-landslaget, sa Lagerbäck.

Norges svenske landslagssjef fortalte at Ødegaard var svært nær en plass på A-landslaget.

- Min vurdering er fortsatt at nå har de (U21-landslaget) to veldig bra kamper mot gode motstandere. Da håper jeg Leif tar ham ut til å spille to ganger 90 minutter der, så får vi se hva han gjør der. Han er veldig nære et A-landslag. Han har kvaliteter i dag som gjør at han definitivt skulle kunne være med i troppen, men ut ifra helhetssituasjonen, så har jeg tatt den vurderingen med at vi tar ut denne troppen og lar ham forhåpentligvis få to bra kamper på U21-landslaget, sa Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse.

Ødegaard ble tatt ut på U21-landslaget i denne runden.

