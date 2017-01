Ødegaard starter på benken

ANNONSE

HEERENVEEN / OSLO (Nettavisen): Martin Ødegaard får ikke plass i Heerenveens startoppstilling i lørdagens ligamøte med ADO Den Haag.

Det bekrefter Heerenveen-trener Jurgen Streppel på den nederlandske klubbens nettsider.

Nettavisen er på plass i Heerenveen og fikk en prat med Streppel fredag, men treneren ville da ikke si så mye om laguttaket.

- Han er i troppen. Jeg har valgt de 11 som skal starte, men jeg vil ikke si hvem som er blant de utvalgte. Sånne ting svarer jeg aldri på, sier Streppel til Nettavisen.



Men Heerenveen bekrefter altså på nettsidene sine at det blir benken fra start på 18-åringen lørdag.

LES OGSÅ: Eksperten grubler over Real Madrids Ødegaard-trekk

Låneavtale



Ødegaard skrev tirsdag under på en 18 måneder lang låneavtale med Heerenveen. Allerede da ble det antydet at helgens kamp mot ADO den Haag trolig ville komme litt for tidlig for nordmannen.

- En mer passende oppgave vil kanskje være neste kamp (borte mot PSV Eindhoven) om vel en uke. Jeg vil tro han må få lov til å gjøre seg kjent med en ny klubb, sa journalisten Anne Roel van der Meer til NTB.

Han dekker Heerenveen tett.

Martin Ødegaards nye klubb må for øvrig klare seg uten kaptein Stijn Schaars i lørdagens kamp. Han sliter med en vond ankel. Det positive er at midtstopperkollega Jeremiah St. Juste trolig er tilbake etter sine ankelproblemer.

LES OGSÅ: Ødegaard presentert i Heerenveen

Topplag

Heerenveen er i øyeblikket nummer fire i den nederlandske æresdivisjonen. 13 poeng skiller opp til ligaleder Feyenoord. Trener Steppel er tilbakeholden med å utbasunere noe konkret mål for andre halvdel av sesongen.

- Det holder vi internt. Målet kan være fjerdeplass, men viser det seg at sjetteplass er maks av det vi kunne klare, må vi være fornøyd med det også. Vi får se, sier han.

Nettavisen er på plass i Heerenveen denne helgen og kommer tilbake med flere saker og reaksjoner rundt Martin Ødegaard.