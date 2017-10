Ødegaard tatt ut i A-landslagtroppen

Heerenveen-spilleren er tatt ut både på U21-landslaget og A-landslaget.

Landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte tirsdag troppen til vennskapskampene mot Makedonia og Slovakia, som spilles i november.

I forkant av uttaket er det knyttet stor spenning til om svensken vil ta ut Heerenveens Martin Ødegaard. 18-åringen har fortsatt til gode å bli tatt ut under Lagerbäck, men har imponert for klubblaget den siste tiden.

Lagerbäck kunne bekrefte at Ødegaard er tatt ut, selv om han også skal være med U21-landslaget i EM-kvalifiseringskampen mot Irland. Det betyr i hovedsak at Ødegaard er aktuell for møtet med Makedonia 11. november, siden Irland-kampen spilles samme dag som møtet med Slovakia.

- En test



Det samme gjelder for Heerenveen-kompis Morten Thorsby.

- Det er noe Perry, jeg og Leif Gunnar (Smerud) snakker mye om. Vi har kriterier, og nå passer det veldig bra. Det er en test hvor han har større muligheter til å vise seg fram. Selvsagt er det også fordi han er kvalifisert. Vi har latt U21-siden veie tyngre, men vi valgte å gjøre det sånn denne gangen, sa Lagerbäck om Ødegaard under pressekonferansen tirsdag.

Svensken bekrefter at han tenker at Ødegaard og Thorsby skal spille.

- Tanken er at de skal spille. Hvis ikke hadde vi ikke hatt dem med. Men om de skal starte eller komme inn kan jeg ikke garantere.

Også storscorer Pål Alexander Kirkevold, som har herjet i den danske ligaen denne høsten, var nevnt i diskusjonen om en landslagsplass.

Han ble også tatt ut og kan han i så fall få sin debut for Norge. Kirkevold har scoret 13 mål for Hobro i høst og står med scoringer i elleve kamper på rad i den danske toppligaen.

- Han har utviklet seg i løpet av høsten og vist sine kvaliteter. Det er en spiller vi gjerne vil møte og se hva han duger til på dette nivået, sa Lagerbäck om spissen.

Hansen ikke med



Ellers er det verdt å merke seg at Rosenborgs formkeeper André Hansen ikke er tatt ut i troppen denne gang.

- André er ikke med denne gangen. Vi har kommet til enighet, etter dialog med ham, at det har vært litt mye den siste tiden. Vi har fire gode målvakter, så dette har ikke så stor betydelse, synes jeg, sa Lagerbäck om keeperne.

Lagerbäck påpekte også at siden både Joshua King og Stefan Johansen har slitt med skader den siste tiden, vil det bli gjort en ytterligere vurdering rundt disse to spillerne ved et senere tidspunkt, selv om begge i utgangspunktet er tatt ut i troppen.

Dette er troppen:

Rune Jarstein (1860 München)

Sten Grytebust (Odesne)

Ørjan Nyland (ingolstadt)

Omar Elabdelloui (Olympiakos)

Haitam Aleesami (Palermo)

Håvard Nordtveit (Hoffenheim)

Jørgen Skjelvik (Rosenborg)

Birger Meling (Rosenborg)

Tore Reginiussen (Rosenborg)

Jonas Svensson (AZ)

Gustav Valsvik (Braunschweig)

Jo Inge Berget (Malmö FF)

Mats Møller Dæhli (St. Pauli)

Mohamed Elyonoussi (Basel)

Markus Henriksen (Hull)

Stefan Johansen (Fulham)

Martin Linnes (Galatasaray)

Fredrik Midtsjø (AZ)

Ole Selnæs (St. Etienne)

Morten Thorsby (Heerenveen)

Martin Ødegaard (Heerenveen)

Joshua King (Bournemouth)

Pål Alexander Kirkevold (Hobro)

Alexander Sørloth (FC Midtjylland)

Alexander Søderlund (St. Etienne)

Kampen mot Makedonia spilles i Skopje den 11. november, mens oppgjøret mot Slovakia spilles i Trnava den 14. november.

