Deila: - Helt uaktuelt å ta Norge-jobben

LA MANGA (Nettavisen): Det er snart tre måneder siden Per-Mathias Høgmo ble fjernet som norsk landslagssjef, men fortsatt har ikke NFF funnet hans erstatter.

Fra før er det kjent at Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær har takket nei til videre samtaler med NFF om jobben, og trenerprofiler som Dag-Eilev Fagermo og Kåre Ingebrigtsen har gjort det klart at de ikke er interesserte.

Nå føyer Vålerenga-trener Ronny Deila (41) seg inn på den listen.

- Det er helt uaktuelt å overta Norge. For det første har jeg ikke lyst, jeg elsker å trene lag hver dag, og for det andre har jeg gitt min lojalitet til Vålerenga. Det skal jeg stå for, jeg skal være med og bygge noe her. Jeg er ikke en aktuell kandidat, sier Deila til Nettavisen.

Vålerenga-treneren har tatt seg god tid til en prat på La Manga, der han er på treningsleir med sin nye klubb.

Lørdag kan du lese «Det store intervjuet» med 41-åringen på Nettavisen, og det er her Deila en gang for alle avfeier spekulasjonene om at han kan være aktuell for jobben.

Foreslår Rekdal eller Berg

Den tidligere Celtic-sjefen sier han «ikke har peiling» på hvem NFF ender opp med. Men han sier gjentatte ganger i løpet av intervjuet at Norge må gå for en trener som har internasjonal erfaring

- Vi må finne en landslagssjef som vet hva det vil si å spille slike kamper. Man må vite hva det innebærer, og man må ha en tydelig trener med erfaring og tyngde. Det finnes det ikke så mange av, mener han.

VIF-sjefen sier seg fullstendig enig med de fleste eksperter i at Ståle Solbakken hadde vært det beste valget, men tror hans kollega på Valle også kunne gjort en god jobb.

- Du har sånne som Kjetil (Rekdal), som har vært i utlandet og som har enorm erfaring. Det samme med Henning Berg, han har vært i tre land nå og gjort det bra. Disse gutta vet også hva landslag er, de har spilt så mange landskamper. Vi må finne en person som kjenner Norge og norsk kultur, og som vet hva det vil si å spille internasjonalt. Han må være tydelig og rutinert, mener Deila.

VIL IKKE HA NORGE-JOBBEN: Ronny Deila er krystallklar.

41-åringen ber NFF samtidig bli flinkere på å høste frukter av den kompetansen som allerede er i landet. Han trekker frem en tidligere landslagskaptein som eksempel.

- Vi må bruke en ressurs som Rune Bratseth. Ikke som landslagssjef, men som sportssjef eller noe sånn, rundt et landslag. Norsk fotball må bruke den erfaringen han sitter på. Vi må ta vare på den erfaringen vi har fra den 90-tallsgenerasjonen, det er kjempeviktig, mener Deila.

- Hvem kan være kandidater?

- Det er vanskelig å si, alle er blitt nevnt 100 ganger. Men NFF må bli enig med seg selv om hva slags type trener de vil ha og hva slags vei de vil gå videre, sier Deila.

Han mener det ligger i kortene at NFF nå vil litt tilbake til røttene, slik Rosenborg gjorde med Kåre Ingebrigtsen. Deila tror Norge skal tilbake til en tydelig 4-5-1-formasjon med mer direkte overgangsspill.

- I landslagsfotball har du ikke så mye tid til å organisere laget, for du har så få treningsdøgn. Derfor er det defensive det desidert viktigste. Er du godt organisert defensivt, er ikke de andre lagene så gode offensivt, for de har ikke tid til å få inn et relasjonsmønster i angrep. Det er det vanskeligste. Du ser at de lagene som er gode defensivt i EM og VM gjør det bra fordi de er så godt organisert, mener Deila.

Lenge til neste viktige kamp

En av hovedgrunnene til at det drøyer med en treneransettelse på Ullevaal kan trolig handle om at det nesten er to år til neste viktige landskamp. VM-kvaliken er i praksis allerede ødelagt, noe som betyr at Norge trolig kan rette fokus på EM-kvaliken som starter høsten 2018.

Deila mener det er usedvanlig viktig for norsk fotball at vi kommer med i et sluttspill snart.

- Det hever hele produktet vårt, og det gjør noe med spillerne som får komme ut og vise seg frem på en sånn arena. Ikke minst omdømmemessig er det kjempeviktig, sier Deila.

Lørdag kan du altså lese et stort intervju på Nettavisen med Vålerenga-treneren. Der forteller han blant annet om tiden i Celtic, møte med skotsk presse og hvorfor han valgte å komme tilbake til norsk fotball.

NB: Toppfotballsjef Nils Johan Semb har ikke ønsket å kommentere Nettavisens henvendelse om når forbundet håper å være i mål med jakten på ny landslagstrener.

- Jeg kan ikke kommentere navn og tidslinje, skriver Semb i en sms til Nettavisen.

