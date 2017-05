Deila beskylder Stabæk-keeperen for skuespill

ANNONSE

Eliteseriekampen mellom Vålerenga og Stabæk på søndag ble en dramatisk affære, som kulminerte i et kontroversielt straffespark til hjemmelaget i sluttminuttene.

Ghayas Zahid satte inn 1-1 fra ellevemetersmerket, etter at Sayouba Mandé hadde - i hvert fall etter dommer Kai Erik Steens oppfatning - felt Bård Finne innenfor 16-metersfeltet.

Selv hevdet Mandé at han var på ballen, og Finne selv gikk også langt i å innrømme at det var et meget billig straffespark.

- Jeg hadde ikke blitt overrasket om han ikke hadde blåst, sa Finne til Nettavisen etter kampen, og uttalte at han skjønte Stabæk-keeperens frustrasjon mot dommer Steen.

- Filming og skuespill

Vålerenga-trener Ronny Deila sier at han ikke så hva som skjedde i situasjonen som ga straffesparket. Men når NRK spør ham om han synes det er fint at egen spiller viser forståelse for at motstanderne reagerer på dommeravgjørelser som imot dem, svarer han med et aldri så lite stikk mot Sayouba Mandé.

- Ja, da, men da må keeperen begynne å sparke ut ballen når han har muligheten, og ikke ligge nede hver gang han kjenner et eller annet i lårene eller hva som helst. Skal du ha det på den ene måten, må du se deg selv i det andre øyeblikket også. Ikke bare klage når noe er negativt. For maken til filming og skuespill utpå der er det lenge siden jeg har sett.

- Da må han byttes ut, da

Overfor Nettavisen utdyper Deila hva han mener.

- Jeg sier at det er mye skuespill utpå der. Vi snakker om fair play, det har vi pratet lenge om. Men det er drøying av tid hele tida, ligge nede og hyle og så videre. Det er han for god for, sier Vålerenga-treneren.

- Er det ikke sånt keepere flest gjør, når laget leder 1-0 på bortebane?

- Nei, det er ikke sånn mine keepere har gjort i hvert fall. Har du sett en keeper som står sånn og hyler, og som skal sparke ballen, og legger seg ned med beinet høyt, har du sett mange av de? Jeg har i hvert fall ikke sett det. Da burde han vært byttet ut, da, hvis det er så jækla ille.

IRRITERER: Sayouba Mandé irriterte Vålerenga-trener Ronny Deila med det sistnevnte karakteriserer som «filming og skuespill» på Ullevaal-matta.

Mandé: - Jeg hadde krampe

Mandé hadde forlatt Ullevaal da Nettavisen forsøkte å få kontakt med ham etter Deilas påstander, men sier følgende på telefonen mandag:

- Jeg lå ikke nede fordi jeg prøvde å drøye tid. Jeg lå nede fordi jeg hadde krampe.

- Du ville gjort det samme hvis Vålerenga ledet?

- Jeg ville gjort det samme hvis jeg hadde krampe. Jeg pleier ikke å gjøre det, så jeg vet ikke hvorfor han kaller meg skuespiller. Annet enn det har jeg ikke noe mer å si til han og kommentarene hans.

Overrasket over dømmingen

Det er ikke bare Stabæk-keeperen som får smake Deilas vrede. Den tidligere Celtic-manageren mener dommerne i norsk fotball stykker spillet alt for mye opp ved alt for ofte å blåse frispark.

- Vi må tåle mer i duellspillet. Generelt er det alt for mye frispark i norsk fotball. Vi må la folk slåss litt, sier han i pressesonen, når de fleste andre har forlatt arenaen.

VGs journalist spør om den lave terskelen for frispark i norsk eliteserie har overrasket ham, etter å ha vendt tilbake fra den svært så fysiske ligaen i Skottland.

- Ja, det er forferdelig å sitte og se på, altså. Det er en levende dødball, hele kampen. Folk liker dueller. Så må vi ta det stygge, men det er alt for lett å få frispark her. Vi må tåle mer.

- Må få slåss om ballen

Vålerenga-treneren er klar over at færre frispark også gjør jobben vanskeligere for dommerne.

- Da blir det større intensitet og aggresivitet i spillet. Men det liker jo folk. Det er kjempegøy.

- Når det gjelder ditt eget lag...

- Spiller du ballen opp i lufta, så må du få lov til å slåss om ballen, altså, avbryter Deila.

- Det kan ikke være sånn at hver gang man er borti noen, så er det frispark. Du må få gå i noen dueller.

Han understreker at han snakker om Eliteserien generelt, og ikke bare søndagens kamp mot Stabæk.

- Og jeg kan bare snakke for de kampene vi har spilt. Men jeg synes vi har masse å gå på for å sette standarden høyere.

Dommer Kai Erik Steen hadde dratt fra Ullevaal Stadion da Nettavisen snakket med Ronny Deila søndag kveld.

