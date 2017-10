Deila brøt ut i latter da han så den utrolige tatoveringen

Ronny Deila er fortsatt en svært populær mann i Skottland. Bare spør Sean Daniel Levy (23).

VIKING STADION (Nettavisen): Ronny Deilas tid i Celtic var intens, med både oppturer og nedturer. Deila vant ligaen to år på rad, men lyktes ikke å gjøre suksess i Europa med det skotske mesterlaget. Det ble til slutt hans endelikt.

Likevel ble Deila en utrolig populær mann i løpet av sin relativt korte tid i Skottland. Og han er det fortsatt.

Det er i hvert fall ingen tvil om at Ronny Deila har satt sine spor i livet til skotske Sean Daniel Levy (23). Bokstavlig talt.

Tatoverte Deilas navn på skulderen

Levy har nemlig tatovert «Ronny Deila» på skulderen, påfulgt av et hjerte. Den 23 år gamle Celtic-supporteren forteller til Nettavisen at han likte Deila var første stund da han kom til Celtic i 2014.

– Han var en positiv og energisk fyr som umiddelbart klikket med «The Celtic Way» og fansen her, sier Levy.

ANGRER IKKE: 23 år gamle Sean Daniel Levy har ingen planer om å fjerne tatoveringen med Ronny Deilas navn, selv om Deila ikke er i klubben lenger.

Så godt likte Levy ham, at han bestemte seg for å få Ronny Deilas navn skrevet inn med permanent blekk på skulderen.

– Vi var en gjeng med supportere på tur, og vi bestemte oss for at alle skulle få Celtic-tatoveringer. Da valgte jeg å tatovere navnet til Ronny, sier Levy.

Angrer ikke

Og selv om Deila ikke lenge etterpå forlot klubben, har Levy ingen planer om å fjerne tatoveringen. Den skal han ha med seg i graven.

– Jeg angrer ikke i det hele tatt. Når man først har vært innom Celtic, vil man for alltid være en del av Celtic-familien. Fansen her vil alltid huske og sette pris på deg, sier Levy, som forteller at han fortsatt følger litt med på Deilas karriere og Vålerengas resultater.

Når Nettavisen viser Ronny Deila bildet at Levys tatovering, bryter Vålerenga-treneren ut i latter.

– Jeg har faktisk sett et par sånne, både på rumper og diverse annet. Det er veldig kult. Det vitner om hvilken lidenskap til fotballen som finnes i Celtic og Skottland, sier Deila til Nettavisen.

Derfor ble han så populær

For å undersøke Deilas popularitet i Skottland i dag, postet Nettavisen et innlegg i en av Facebooks aller største supportergrupper for Glasgow-klubben. Der responderte haugevis av skotske Celtic-supportere med sine meninger om Deila og hans periode i klubben.

Og gjengangsmelodien var slående. De fleste mener Deila fremstod som en ekte gentleman – godt likt, og med et brennende engasjement for å virkelig gjøre alt han kunne. Samtidig mener flesteparten også at jobben rett og slett ble et nummer for stor for ham.

Det er svært sjelden en manager oppnår en slik grad av popularitet i en klubb hvor man ikke oppnår den sportslige suksessen som er forventet. Så hvordan klarte Deila det?

– Det var dedikasjonen og lidenskapen hans som gjorde at utrolig mange Celtic-fans trykket ham til sitt bryst selv om resultatene på banen ikke alltid gikk hans vei, sier Levy.

Man kunne virkelig se at Deila prøvde, sier han, at han la sjela si i dette. Og han gjemte seg aldri da det gikk dårlig.

– Jeg tror det går mye på at jeg var ærlig og ga av meg selv. Og at jeg aldri skyldte på noen eller noe. De merket nok også at jeg er glad i klubben - Celtic er virkelig en familie. Det er en periode av karrieren min jeg er veldig stolt av, sier Deila.

Glad i å skape engasjement

At den tidligere Celtic-sjefen også er glad i å skape engasjement blant fansen, la nok heller ingen demper på populariteten hans. Man så det allerede da han viste rumpa etter cupfinaleseieren med Strømsgodset i 2010.

I Celtic innførte han blant annet det velkjente «Ronny Roar» og dukket opp på en lokal pub etter seieren i Old Firm-derbyet i 2015.

Da han var tilbake på Celtic Park som tilskuer forrige måned, valgte han å takke nei til VIP-plass for heller å sitte sammen med supporterne.

– Jeg er jo en gladgutt, det er ingen tvil om det. Jeg er en livsnyter, men en hardtarbeidende en. Jeg passet godt i Skottland sånn sett, og det er derfor jeg er i Vålerenga nå. Det er mye likheter mellom Celtic og Vålerenga når det kommer til folkelighet og jordnærhet, sier Deila.

– Tror du du kan oppnå samme popularitetsnivå blant Vålerenga-fansen som det du har hos mange i Celtic?

– Det er jo målet, da. Jeg har lyst å skape opplevelser sammen med menneskene i Vålerenga. Nå har vi skapt noen fine nå i det siste, med tre veldig gode kamper på rad. Vi har vist samhold, lagmoral, energi, offensiv vilje. Jeg er virkelig glad i det laget jeg har her nå, og gleder med til å finpusse det enda mer, avslutter Deila.

Canna believe Ronny Deila was just chilling in the family section hahahahahahaha @celticfc pic.twitter.com/079nCkxKlm — Kayleigh McIntosh (@kayleigh_mc) September 12, 2017

The fact I have Ronny deila tattooed on my shoulder makes any video of him even more harder to watch 💔💔 — Sean Daniel Levy (@SeanLevy1994) October 15, 2017

