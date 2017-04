Deila innrømmer «overload» av informasjon

ANNONSE

ULLEVAAL (Nettavisen): Ronny Deila er sikker på at han har funnet grunnen til hvorfor Vålerenga har sett energiløse og lite sprudlende ut i flere av vårens kamper.

Den tidligere Celtic-treneren innrømmer glatt at han har stilt for tøffe krav til seg både seg selv og spillerne.

Utallige oppgaver

Etter å ha identifisert problemet slo Vålerenga tilbake med 3-0 hjemme mot Sogndal søndag. Deila er likevel klar på at Oslo-laget har mer inne.

- Jeg tror enda vi har mer å gå på. Vi har 30-40 prosent til i forhold trøkk og energi, og det vil komme, sier Deila til Nettavisen.

Vålerenga-treneren ramser opp oppgaver han har gått inn i med 100 prosent innsats og som har gått på bekostning av et ønsket overskudd inn mot kamp.

- Jeg har jobbet utrolig mye med tanke på spillerlogistikk, treninger, bygge opp en kultur, bygge opp et system, stå opp for media hver eneste gang, sponsorer, holdt foredrag og jeg har gjort en haug av ting. Det har vært veldig gøy, men det er noe med å begrense seg selv litt. Det kan bli for mye, så man har overskudd inn mot kampene. Det har jeg kjent på.

OPTIMIST: Ronny Deila ser lyst på framtiden til Vålerenga.

«Overload» med informasjon

Deila er sikker på at Vålerenga vil bli enda bedre når overskuddet kommer og tunge vårbein blir lettere.

- Gruppa har vært lojal, og vi har stått på så bra i vinter, og jeg vet at det kommer ut hvis vi får litt selvtillit og flyt igjen. Kamper som den mot Sogndal hjelper.

41-åringen innrømmer at det ikke bare har vært mye trening for spillerne - det har også vært for mye informasjon på kort tid.

- Det har vært litt «overload» med informasjon. Etter noen nedturer blir det litt for mye tenking. Vi har lettet litt på det mentale trøkket og tar utgangspunkt i at vi har alt å vinne og ikke alt å tape når vi går utpå banen. Det er starten på noe positivt. Vi skal bygge på dette, sier Deila.

- Når du sier det har blitt «overload» med informasjon, hvem har ansvaret?

- Det er Ronny Deila. Det er ikke noe å tenke på. Han har trøkket til, han, men sånn er jeg. Jeg setter store krav. Det kan være slitsomt noen ganger, men vi må ta steg for steg. Vi må la folk prøve og feile litt, bli kjent med meg, bli kjent med hverandre. Vi blir bedre, sier Deila.

Vålerenga møter Gran IL i cupen onsdag, før det er duket for bortekamp mot Odd til helgen.