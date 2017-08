Deila om RBKs gigantkjøp : - Bra for norsk fotball

Vålerenga-treneren ser ikke noe galt i at Rosenborg anslås å svi av rundt 30 millioner kroner på nye spillere i løpet av kort tid.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Mandag ble Anders Trondsen bekreftet klar for trønderne i en overgang som rapporteres å være verdt 15 millioner kroner.

Senere mandag kveld melder både Stavanger Aftenblad og Adresseavisen at RBK er villig til å bla opp 15 millioner til for Vikings stjernespiller Samuel Adegbenro, og at partene er i avsluttende forhandlinger.

I Oslo sitter Vålerenga-trener Ronny Deila og registrerer at Rosenborg har økonomiske muskler de ikke er i nærheten av på Valle.

Deila: - Bare positivt

Men Deila er likevel positiv til at Kåre Ingebrigtsen & co. bruker store penger på å tappe eliteserierivaler for spillere.

- Jeg tenker at det er helt greit (at RBK bruker 30 millioner på spillere). De har sikkert solgt for 30 millioner også. De hadde ikke brukt penger de ikke har, så det sier litt om den posisjonen de er i. Men det synes jeg bare er positivt, det er i hvert fall ikke noe negativt, sier Deila til Nettavisen.

- Hvorfor er det positivt?

- Jeg ser ikke noe galt i det. At de har lyst til å kjøpe en spiller eller to, det gjør vel vi andre i blant også. De gjorde dette for 10 år siden også. Da hentet de Frode Johnsen (15 millioner) og John Carew (23 millioner). Dette er ikke noe nytt, sier Deila til Nettavisen.

KOBLES TIL LERKENDAL: Vikings Samuel Adegbenro.

På spørsmål fra VGs journalist omtaler VIF-treneren RBKs satsing for «tøff».

- Og det er bra for norsk fotball. Det er en klubb som virkelig har ambisjoner og har lyst til å komme seg ut i Europa. Det blir spennende å se hva de får ut av dem, sier Deila.

Han mener Rosenborg sikrer seg to gode spillere.

- De hadde ikke hentet dem for de pengene hvis de ikke var det, sier Deila.

Ikke i boks

Det skal nevnes at det foreløpig er er bekrefter at Adegbenro går til Rosenborg. Trønderne skal møte sterk konkurranse om spilleren fra Tyrkia.

Stavanger Aftenblad melder at den tyrkiske klubben Bursaspor har tilbudt Adegbenro en lønn som er minst tre ganger høyere enn hva Rosenborg har forespeilet.

P.S: Her er ifølge Adressa tidenes dyreste overganger mellom to norske klubber:

John Carew, fra Vålerenga til Rosenborg – 23 millioner kroner

Frode Johnsen, fra Odd til Rosenborg – 15 millioner kroner

Anders Trondsen, fra Sarpsborg til Rosenborg – 15 millioner kroner.

Martin Andresen, fra Stabæk til Brann – 12 millioner kroner

Anthony Annan, fra Stabæk til Rosenborg – 11 millioner kroner

Christer George, fra Strømsgodset til Rosenborg – 11 millioner kroner

Rune Almenning Jarstein, fra Odd til Rosenborg – 10,5 millioner kroner

Kristofer Hæstad, fra Start til Vålerenga – 10 millioner kroner.

Petter Vaagan Moen, fra HamKam til Brann – 10 millioner kroner

Morten Knudsen, Start til Rosenborg – 10 millioner kroner

Alexander Ødegaard, fra Sogndal til Rosenborg – 10 millioner kroner

