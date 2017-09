Deila om VIF-Fridjonssons fysikk: - Sprenger alle grenser

Samuel Kari Fridjonsson (21) mistet sitt første år i Vålerenga på grunn av skade. Nå er han tilbake for fullt, og det med en enorm kapasitet.

VALLE (Nettavisen): I hvert fall hvis vi skal tro klubbens hovedtrener Ronny Deila.

- Fridjonsson sprenger alle grenser når det gjelder spurter og høyintensitetsløp. Der er han ekstrem, sier VIF-sjefen etter seieren mot Brann søndag kveld.

Der scoret islendingen sitt første mål for klubben da han satte inn 1-0 i første omgang.

- På hvilken måte er han ekstrem?

- Tallene hans. De er høyere enn alle vi har målt her i Vålerenga, sier Deila til Nettavisen.

- Hva sier det deg?

- Det sier meg at de gutta på Island er seige, sier Deila og flirer.

- Nei, det sier meg at han er et stort talent, legger VIF-sjefen til.

- Viktig del av VIFs fremtid

Islendingen signerte for Vålerenga i juni i 2016, men dagen før han skulle få debuten røk korsbåndet på trening.

Etter en lang kamp for å komme tilbake etter skaden har han endelig slått seg inn på laget denne sesongen. Nå har han startet de tre siste kampene for osloklubben.

- Han er U21-kaptein for Island og har jobbet steinhardt for å komme tilbake. Han skal vi ta veldig godt vare på, han er en viktig del av Vålerengas fremtid, sier Deila til Nettavisen.

VIF-sjefen kan ikke få rost islendingen nok etter den solide opptredenen mot Brann.

- Det var trist i fjor med den skaden. Jeg fikk ikke sett han noe særlig selv, men Kjetil (Rekdal) og teamet sa at dette var en spennende spiller. Det var som å få en ny signering da han kom tilbake i sommer, sier VIF-sjefen.

ROSES: Vålerengas Samúel Kari Fridjónsson har imponert Ronny Deila.

Islendingen ble i fjor sommer hentet til klubben etter å ha spilt tre år i engelske Reading, der han for det meste spilte og trente med U21-laget.

- Kan løpe i all evighet

Selv om han fikk starten i Vålerenga spolert av skade, stortrives han på Valle. Og at han gjør det så bra på de fysiske testene bør ikke komme som en overraskelse på dem som følger klubben tett.

Fridjonsson tar nemlig ikke lett på den fysiske treningen.

- Jeg prøver å trene mer enn alle andre, for jeg vil bli best. Jeg kommer tidlig på alle treninger for å kjøre litt egentrening. Og jeg blir værende litt lenger etter alle treninger for å terpe mer. Det er hardt arbeid som betaler seg, sier han til Nettavisen.

- Du kommer tidlig og drar sent hver dag?

- Hver dag, svarer han bekreftende.

Han kjenner seg igjen i rosen fra Deila om at han sprenger alle grenser på løpstestene.

- Det er en av styrkene mine. Jeg kan løpe i all evighet, sier han og smiler.

Han beskriver seg selv som en boks til boks-spiller som løper mye og skaper sjanser for medspillerne. «Playmaker» er også et ord han bruker om seg selv.

- Jeg vil nå toppen

21-åringen er lenge blitt ansett som et av de største talentene på Island, og det har vært store forventinger til ham siden han forlot Keflavik i 2013 for å prøve lykken i Reading.

Selv om han ikke slo gjennom på førstelaget der, har han fortsatt store ambisjoner for karrieren.

- Jeg vil nå toppen, uansett hvor det måtte være. Men nå er jeg her, og jeg elsker tilværelsen her. Nå skal jeg bygge videre på dette, sier han.

Etter tre viktige poeng mot Brann tok Vålerenga et langt steg unna nedrykksstriden. Og Fridjonsson er klar i sin tale når det gjelder klubbens sjanser for å rykke ned.

- Det kommer aldri til å skje.

