Deila om VIFs talentboom: - Jeg er imponert

ANNONSE

LA MANGA (Nettavisen): Stallen Deila har med seg til La Manga på treningsleir har nemlig en gjennomsnittsalder på 22,8 år.

Det formelig kryr av tenåringer som har meldt seg på i kampen om eliteserieminutter for osloklubben i 2017.

Magnus Grødem (18), Mathusan Sandrakumar (18), Aron Dønnum (18), Ernest Agyiri (18), Felix Horn Myhre (17) og Christian Borchgrevink (17) har alle vært involvert på VIFs A-lag i vinter.

I tillegg er lovende spillere som Kristoffer Hay (18) og Thomas Elsebutangen (18) en del av A-stallen, men ikke med til La Manga.

Juniorlag-revolusjon

Alle de nevnte over, med unntak av Horn Myhre som nettopp ble hentet fra Ullern, var en del av VIFs juniorlag som tapte G19-cupfinalen mot Molde på straffer i november. Nå har de tatt steget opp på A-laget.

Ronny Deila forteller at han er blitt positivt overrasket over nivået på klubbens talenter siden han kom til Valle i fjor høst.

- Jeg er imponert over nivået på unggutta. De har kommet langt til å være så unge, sier Deila til Nettavisen.

LES: Fagermo: - Zekhnini får ikke spille hvis han ikke skriver ny kontrakt

Vålerengas 41 år gamle sjef har alltid vært glad i å utvikle og forme spillere. Nå mener han flere av klubbens unggutter allerede banker på døra når det gjelder eliteseriespill kommende sesong.

- Ja, flere gjør det. Christian Borchgrevink har spilt de to siste kampene og gjort det kjempebra. Hvis jeg ser gjennom trening og kamper at de holder nivået, er alder ingenting for meg. Er du god nok, spiller du. I tillegg til Christian er det mange andre unge og gode spillere her, forteller Deila.

- Aldri jobbet hardere

En av dem som banker hardest på døra når det gjelder spilletid, er Magnus Grødem. 18-åringen, som kom fra Bryne i fjor høst, rakk allerede forrige sesong å gjøre seg bemerket i Eliteserien.

Han scoret borte mot Viking i debuten og skal etter rapportene ha tatt store steg siden da.

- Jeg ser på mulighetene for spilletid som store hvis jeg fortsetter jobben jeg har gjort til nå. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har jobbet så hardt som jeg gjør for øyeblikket, så det blir spennende å se hvor mye spilletid jeg får, sier Grødem til Nettavisen.

LES OGSÅ: Fagermo nekter å utrope Odd til gullkandidat

18-åringen har fått sine første måneder under Ronny Deila, og i vinter har han både spilt og scoret i treningskampene. Han synes det er morsomt å jobbe med den tidligere Celtic-sjefen.

- Det er veldig spennende. Man merker at Ronny har mye erfaring, og han er en autoritær type vi har mye respekt for. Vi lærer mye, sier Grødem.

- Den største forskjellen fra Godset

Deila påpeker at det er opp til hver enkelt hvor mye tillit de får. VIF-sjefen sier at alle skal få sine sjanser, men de må vise seg frem gjennom trening og kamp som alle andre.

- Disse gutta tapte finalen i NM for junior i fjor, og du kommer ikke dit hvis det ikke er talent i gruppa. Dette er kanskje den største forskjellen fra å være i Strømsgodset og kanskje Odd. Det er flere store talenter i Oslo enn andre steder, og det må vi utnytte. Ofte når man har et talent i Skien eller Drammen, må man gjøre maks ut av de man har, for det er ikke så mange. Mens i Oslo er det flere å ta av på grunn av et større nedslagsfelt og befolkning, sier Deila.

TRENER HARDT: Magnus Grødem i farta på La Manga. I bakgrunnen følger Aron Dønnum med.

Hårete mål

Den tidligere Godset-treneren stiller strenge krav til egne spillere. Deila krever at de er såkalte 24-timersutøvere.

- Det må man være, ellers har man ikke en sjanse til å prestere på dette nivået, forsikrer Grødem. Han er allerede nå klar på hva slags ambisjoner han har for karrieren.

- Jeg skal spille i en av de fire beste ligaene i verden. Men først skal jeg ta steg for steg, jobbe hardt og komme meg inn på A-laget her, og så tar vi det derfra, sier 18-åringen.

«You can`t win anything with kids», er det noe som heter. Men Grødem synes bare det er et pluss at det er mange unge i VIF-stallen på én gang.

- Nå er vi en god gjeng som får oppleve denne delen av karrieren samtidig, og det hadde kanskje vært tyngre hvis jeg var alene med en gjeng som alle var ti år eldre enn meg. Vi presterte bra med juniorlaget og kom til NM-finalen, og da mener jeg det er fortjent at vi får tillit på A-laget, sier han.

Vålerenga serieåpner hjemme mot Viking 03. april.

LES OGSÅ: