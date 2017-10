Deila reagerer på strekt sesong: - Jeg skjønner ikke at det er mulig

Ronny Deila mener det er helt feil å legge til rette for europacuplagene med flere frihelger i Eliteserien.

VALLE (Nettavisen): Torsdag ble det klart at eliteseriesesongen 2018 sparkes i gang 11. mars og strekker seg fram til siste serierunde 25. november, med cupfinale 2. desember.

I pressemeldingen fra Norges Fotballforbund forteller konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, at det blir lagt til rette for lagene som skal ut i Europa.

Nærmere bestemt blir det tre spillefrie helger, i tillegg til landslagspausene.

- Høl i hue

Det får Ronny Deila til å reagere.

Nettavisen møter Vålerenga-treneren i solskinnet på Valle etter torsdagens treningsøkt.

- Jeg synes det er helt greit å spille så mye som vi gjør nå, men det er så høl i hue som det går an, å dra en sesong så langt bare på grunn av noen europacuplag, sier Deila til Nettavisen.

KLAR TALE: Ronny Deila sa klart ifra hva han mener om lengre eliteseriesesong da Nettavisen møtte Vålerenga-treneren på Valle torsdag.

Vålerenga-sjefen frykter manglende kontinuitet vil gjøre det vanskeligere for fansen å følge med på når det er kamp og når det ikke er kamp.

- Vi andre, som ikke er der ennå (i Europa), skal spille fem kamper i løpet av sommeren - på tre måneder! Hvis vi skal dra sesongen ut, må vi spille mange flere kamper. Vi ødelegger også kontinuiteten for publikum. Å kunne følge med laget sitt og vite hva som skjer - du vet snart ikke når det er kamp og når det er frihelg. Det er helt tullete!

- Skjønner ikke at det er mulig

Den tidligere Celtic-manageren er klinkende klar på at lag som skal ut i Europa må tåle belastningen med å spille både i Europa og i Eliteserien samme uke.

- Europacuplagene må kunne klare å spille kamper i midtuka, selv om de skal spille i helga. Overalt i resten av Europa, spilles det kamper når det er europacup på onsdag eller torsdag.

- Ja, vi kan flytte i forhold til helga og den datoen, men at du skal kutte ut runder for at lag skal forberede seg til Europa, blir for meg helt ... jeg skjønner ikke at det mulig, sier Deila, tydelig oppgitt.

I DYTTEN: Ronny Deila har begynt å få sving på sakene på Valle. Laget står med tre strake seirer i Eliteserien.

- Du står ikke på den andre siden hvis Vålerenga kvalifiserer seg for europacupspill?

- Nei, ikke i det hele tatt. Det kommer jeg aldri til å gjøre. Det nytter ikke å ha seks landslagspauser, der vi har 14 dagers pause, pluss VM-pause, pluss at det er pause i juli. Det går ikke an å dra en sesong ut slik. Du får ikke noen sammenheng eller rytme i det som skjer, sier Deila.

- Vi må begynne å spille mye mer kamper, og det hadde vært kjempegøy. Da kan vi dra ut sesongen, men å dra ut sesongen på grunn av Rosenborg og et par andre lag, mens vi andre skal bare trene hele året, det er å skyte seg sjøl i foten, avslutter Vålerenga-treneren.

Vålerenga, som har tre strake seirer i Eliteserien, møter medaljejagende Molde på hjemmebane førstkommende søndag.

