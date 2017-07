Deila rives i to retninger når Celtic møter Rosenborg

Tidligere Celtic-manager Ronny Deila kan komme til å gi Brendan Rodgers råd om RBK og Kåre Ingebrigtsen råd om Celtic før mesterligakvalifiseringen onsdag.

Deila var hovedtrener i Celtic fra 2014 til 2016 og kjenner derfor den skotske klubben godt. Samtidig er han nå Vålerenga-trener og kjenner i så måte godt til RBK-laget fra Eliteserien.

Det betyr at både Brendan Rodgers og Kåre Ingebrigtsen kan komme til å søke råd hos 41-åringen før den første kampen mellom de to lagene i mesterligakvalifiseringen onsdag.

- Jeg vil gladelig gi informasjon om Rosenborg, men det fungerer begge veier. Jeg er sikker på at Rosenborg kan komme til å spørre meg om litt informasjon om Celtic, så det kan hende jeg jobber begge veier, sa Deila til skotske Evening Times og la til at han med glede hjelper begge lag.

- Kampen blir ikke vunnet basert på hva jeg sier til noen av klubbene. Den vil bli avgjort etter hvor godt de to lagene spiller over to kamper.

Dilemma

For Deila blir det en spesiell kamp mellom to lag han kjenner godt.

- Hvem jeg vil heie på er et vanskelig spørsmål. Jeg er stolt nordmann og jeg ønsker å se norsk fotball representert på høyest mulig nivå. Samtidig er jeg også en Celtic-supporter og jeg hadde elsket å se laget komme til mesterligaen, fortalte han og påpekte at han er dratt i to retninger før de to kampene.

- Jeg vet hva det vil bety for norsk fotball å ha et lag som gjør det godt i Europa, så det eneste jeg kan si er at dersom et lag skal avansere på bekostning av et norsk lag, så håper jeg det er Celtic.

Fremhever RBKs midtbane

Deila maktet aldri å ta den skotske storklubben inn i gruppespillet i mesterligaen. Nå følger han spent med på sin etterfølger Brendan Rodgers.

- Jeg synes skotsk og norsk fotball er på et ganske jevnt nivå. Celtic er det klart beste laget i Skottland og Rosenborg er det sterkeste laget i Norge, så det vil bli interessant å se hvilket lag som går seirende ut. Celtic er kanskje det beste laget generelt, men jeg ville aldri avskrevet Rosenborg - spesielt ikke på hjemmebane.

Til den skotske avisen gir han også små drypp av analysen han kanskje også kan komme til å gi til Rodgers.

- De (Rosenborg) har et sterkt kollektiv. De spiller som en enhet, er et disiplinert lag og er gode på hjemmebane. De vil ha 23.000 supportere på stadion og de lager en god atmosfære, sa han og fortsatte.

- Midtbanen er kanskje der laget er sterkest. Nicklas Bendtner vil bli deres mest kjente spiller og i en kamp som dette skulle man to at han har lyst til å vise fram sine ferdigheter.