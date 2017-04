Deila tar selvkritikk: - Dårlig håndtert

ANNONSE

VALLE (Nettavisen): Vålerenga-trener Ronny Deila har ikke fått drømmestarten han ønsket seg på årets eliteseriesesong.

Etter fire serierunder har Vålerenga kun plukket tre poeng - den ene seieren kom i åpningskampen mot Viking, som fremdeles står uten poeng.

Tar selvkritikk

I tillegg har tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal reagert på Deilas uttalelser om at han tok over en bånnklubb. Deila har siden moderert uttalelsene.

Etter torsdagens Vålerenga-trening i Valhall sa Ronny Deila følgende til Nettavisen om den siste tidens medieoppslag:

- Jeg må ta sjølkritikk for en del av uttalelsene mine, som har vært ment godt, men kommet ut feil. Det har vært litt klønete håndtert av meg, med tanke på dumme uttalelser, sier Deila.

Den tidligere Celtic-treneren skapte også overskrifter før sesongen da han snakket om gull. Det står han for, men han erkjenner at det kan ta tid.

- Målet mitt sammen med klubben er til slutt å kjempe om å ta medaljer og gull. Jeg mener bare at vi skal jobbe ut fra nå-situasjonen, og den har vært litt prekær det siste året. Jeg forventer at vi tar steg for steg sammen, og det tror jeg folk forstår nå, sier Deila.

Vålerenga-treneren mener han har funnet grunnen til at klubben har slitt i sesongens første kamper.

- Det som har manglet er den lille ekstra gnisten og energien. Vi har hvilt litt for lite alle sammen, inkludert meg selv. Vi må ta et steg tilbake, gjøre ting litt enklere og fokusere på de litt enkle tingene. Da vet vi hvor gode vi er. Vi har sett toppnivået vårt, og vi gleder oss til helga. Jeg har en god følelse inn mot den kampen.

- Rekdals jobb er å mene

- Hva tenker du om kritikken som har kommet den siste tiden, blant annet fra Kjetil Rekdal?

- Det er helt naturlig at det blir støy når vi ikke presterer på det nivået som vi ønsker, og det er vi enig i sjøl. Det må vi takle, og jeg synes det er kjempebra at folk bryr seg om Vålerenga. Det hadde vært mye verre om ingen sa noe om det. Det som har kommet, er stort sett om det som har skjedd på banen og har vær riktig. Du trenger ikke være rakettforsker for å se det. Det er noe alle ser, så vi må bare ha fokus på hvordan vi skal komme inn i en god stim igjen.

- Synes du det er leit at det har oppstått gnisninger mellom deg og Rekdal i media etter at dere tilsynelatende skiltes som venner?

- Hans jobb er å mene, og det er helt fair for meg. Det viktigste er at det er faglig, og da har jeg ingen problemer. Han er en rett fram-fyr, så da regner jeg med at vi også får veldig mye skryt når vi presterer på det nivået vi kan, sier Deila med et smil.

- Har du snakket med Rekdal etter oppslagene i media denne uken?

- Nei, vi har ikke snakket direkte med hverandre, men for meg er dette helt normale ting. Jeg har vært med på mye verre ting enn dette.

Håper Moa blir spilleklar

Torsdag trente Moa Abdellaoue alternativt, mens de fleste spillerne deltok i en intensiv spillsekvens på liten bane.

På motsatt banehalvdel drev Daniel Fredeim Holm løps- og avslutningsøveler og så ut til å være godt i rute for comeback etter kneskaden han pådro seg før seriestart.

- Vi håper å få Moa klar til kampen mot Sogndal i helga. Fredheim Holm må bruke tid. Det må gro, men alt går veldig bra. Han får trent veldig bra samtidig som han venter. Det gjør jo ting lettere, men det går de seks-sju ukene som vi har satt.

Til tross for en vanskelig start på sesongen, ser Deila positivt på fremtiden.

- Motgang kommer for alle. Det er hvordan man håndterer motgangen som er viktig. Det er en samlet og fin gjeng. Jeg er veldig imponert og stolt over laget vi har. Jeg vet hva som bor i det. Vi har ennå ikke fått vist det fram så langt. Det er heldigvis mange, mange kamper igjen og det kommer en ny god sjanse på søndag, sier Deila.