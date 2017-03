Demidov blir kaptein i Minnesota United

ANNONSE

Vadim Demidov starter sin første kamp for Minnesota United med kapteinsbindet på armen.

- Det er en ære å bli utnevnt som kaptein for et lag i MLS, sier Vadim Demidov til Nettavisen.

Demidov forlot Brann for to måneder siden. Natt til lørdag er han klar for å få sin debut for Minnesota Unitied i den amerikanske toppdivisjonen.

- I kveld starter alvoret og det blir gøy å se hvor vi står mot et så godt lag som Portland, sier Demidov. 30-åringen var også kaptein i Brann før han forlot Eliteserien etter forrige seseong.

Han ser fram til å starte med seriespillet i ny liga.

- Det har vært en utrolig morsom tid siden vi begynte preseason, og det er kult å være med å bygge et nytt lag, sier Demidov.

Minnesota United er et fersk Major League Soccer-lag, og Demidov har signert en toårsavtale med opsjon ett år til med klubben.

Til tross for tilbud fra flere klubber i Europa, valgte den tidligere Spania-proffen å fortsette karrieren i USA.

- Jeg hadde veldig lyst til å prøve meg i MLS, som er en liga i enorm utvikling. Ambisjonene til klubben samsvarte med mine. Jeg hadde konkrete tilbud fra Skandinavia, Spania og andre europeiske toppklubber, har Demidov tidligere uttalt til Nettavisen.