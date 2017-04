Vadim Demidov (med ballen) mot New England Revolution. Nå sier et nettsted at han kan være på vei ut av Minnesota United – og muligens tilbake til Norge. Foto: Tim Bouwer/isi/rex/shutterstock (Shutterstock)

Demidov kan forlate Minnesota

Vadim Demidov har ingen høy stjerne i Minnesota for tiden, og den norske landslagsspilleren kan melde overgang allerede denne våren, ifølge FiftyFive. One.