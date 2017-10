Demidov om MLS-nedturen: - Det har ikke gått slik jeg håpet

Vadim Demidov erkjenner at USA-oppholdet ikke har vært noen suksess, men stresser ikke med å forlate Minnesota United.

VALLE (Nettavisen): Vadim Demidov hoppet på muligheten da han var ønsket av det nyoppstartede Major League Soccer-laget Minnesota United i januar.

Før sesongen ble han valgt til kaptein, men det har ikke gått slik han hadde håpet.

Etter tre kamper og 16 baklengsmål i starten av sesongen, har ikke nordmannen vært på banen for MLS-laget siden.

- Det har absolutt ikke gått som jeg håpet, men det er sånn fotballen er. Det går opp og ned, men jeg har igjen et år på kontrakten. Det året her ble litt vanskelig for både meg og klubben. Det som har skjedd, har skjedd, men vi skal starte igjen i januar og har en lang pre-season, sier Demidov til Nettavisen etter endt treningsøkt på Valle denne uka.

Klager ikke over vraking

31-åringen trener med Vålerenga denne høsten og holder seg i form inn mot oppkjøring til ny sesong i Minnesota.

- Fikk du for få sjanser etter en dårlig start på sesongen i Minnesota?

- Nei, sånn er det bare. Jeg kan ikke klage så mye. Jeg har vært med på så mye i fotballen at jeg tenker ikke så mye over det. Det er alltid noe man kunne gjort annerledes, men gjort er gjort. Jeg har et år til, så derfor er jeg veldig rolig. Vi trives i USA, sier Demidov.

TØFF OVERGANG: Vadim Demidov i aksjon i en av få kamper han har fått spille for Minnestoa United.

- Føler du at du stiller med blanke ark og har en reell sjanse til å spille deg inn på laget neste sesong?

-Det er en lang off-season, spesielle overgangsregler og du vet aldri hva som kan skje. Det er mange som plutselig kan bli tradet, og det kan gi forandringer i stallen. Man vet liksom aldri helt, men det jeg vet, er at jeg har kontrakt et år til, og der ligger det. Derfor er jeg også veldig rolig før denne pre-season. Jeg har blitt 31 år og, så jeg har ikke det samme stresset som jeg hadde hatt hvis det var for seks år siden, men jeg føler meg i ok form og får trent meg opp igjen her med Vålerenga, så det er jeg takknemlig for.

Kun med VIF for å trene

Treningsoppholdet med Vålerenga ble avtalt med trener Ronny Deila for en stund tilbake og er ifølge Demdov kun for å holde seg i form.

- Jeg er her egentlig kun for å trene. Jeg fikk ja da jeg spurte Ronny for en stund tilbake, siden vi ikke har noen felles økter der borte nå. Det fikk jeg lov til, og det er egentlig der det står. Det er ikke noe snakk om overgang fra noen parter.

VIL BLI: Til tross for lite spilletid den første sesongen, er Vadim Demidov innstilt på å bli værende i Minnesota United.

Til tross for at det sportslig har gått dårligere enn ventet, er Demidov klar på at han og familien trives godt i USA. I fjor sommer ble han og kona Christina Vukicevic Demidov foreldre for første gang.

- Vi har en liten en, og han har fått kost seg i USA. Vi har det veldig fint og trives godt i Minneapolis. I off-season er det ingen der og i pre-season begynner man i sør, så da har vi et par måneder her i Oslo, sier Demidov.

Den tidligere Brann-kapteinen er ifølge spillerforeningen i MLS Minnesota Uniteds klart best betalte spiller med en årslønn på drøyt 550.000 dollar - over 5,2 millioner kroner.

