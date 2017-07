Den spanske fotballpresidenten arrestert

Mulig korrupsjonssak i det spanske fotballforbundet.

Spansk politi har ransaket hovedkvarteret til Spanias fotballforbund i en sak om mulig korrupsjon. Fotballpresidenten Angel Maria Villar er blant de arresterte.

Det melder nyhetsbyrået AP. Villar er også visepresident i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og i Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

67-åringen var midlertidig UEFA-president fra oktober 2015 til september 2016 før Aleksander Ceferin tok over etter at Michel Platini ble suspendert fra sin post.

En talsmann sier til AP at politiet har ransaket hovedkvarteret som et ledd i etterforskningen mot fotballforbundets finanser.

Sønnen også arrestert

Villar skal være mistenkt for å bruke penger fra Det spanske fotballforbundet til å søke fordeler for å bli gjenvalgt som president. Det skriver Marca.

Presidentens sønn Gorka og fotballforbundets økonomi-visepresident Juan Padron skal også ha blitt arrestert.

– Vi må høre hva domstolen sier. Loven skal følges. Alle er like for den og ingen skal leve utenfor den, sier Spanias kultur- og idrettsminister Íñigo Méndez de Vigo.

Lang fartstid

Villar ble i mai for åttende gang på rad gjenvalgt for en ny fireårsperiode som spansk fotballpresident. Han har lang fartstid som fotballtopp. Helt siden 1992 har han fungert som visepresident i UEFA, og han har vært visepresident i FIFA siden 2002.

I november 2015 fikk Villar en bot på 25.000 sveitserfranc (212.000 kroner) og en advarsel fra FIFA for manglende samarbeid under granskningen av tildelingen av fotball-VM til Russland i 2018.

UEFA sier i en uttalelse at de er klar over rapportene som omhandler Villar, men at de ikke har noen kommentarer på nåværende tidspunkt.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!

Har du sett denne? Swanseas nykomlingen overrasker alle!