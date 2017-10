Denne straffebommen kan bli kostbar for Norge

Norge rotet bort poengene mot europamester Nederland på overtid. Nå står VM-deltakelsen i fare.

NEDERLAND - NORGE 1-0:

Foran en utsolgt arena og over 20.000 tilskuere i Groningen avgjorde superspissen Vivianne Miedema (21) kampen med sin scoring to minutter på overtid.

- Er det mulig? To og et halvt minutt på overtid etter norsk forsvarsspill som har vært i kjempeklasse, sa NRK-kommentator Christian Nilssen da scoringen var et faktum.

For å gjøre tapet enda bitrere kan Norge skuffet konstatere at også kaptein Maren Mjelde bommet på straffe i andre omgang.

- Det var mildt sagt en dårlig straffe. Straffesparket kommer til å surre i hodet mitt i mange timer i kveld, sier Mjelde til NRK etter kampen.

- Det er veldig surt å tape denne kampen. Kjipt at det glipper på overtid. Jeg synes ikke Nederland var så farlige i dag, vi hadde ganske god kontroll, men det er typisk et lag i medgang å avgjøre på den måten, tilføyer hun.

Oppgitt Nordlie

NRK-ekspert Tom Nordlie snakket rett fra levra etter at baklengsmålet kom på overtid. Nordlie var mildt sagt oppgitt over det han hadde vært vitne til.

Og det er særlig det manglende presset på ballfører fra Caroline Graham Hansen som får Nordlie til å riste på hodet. Norge-stjernen kom aldri tett oppi Miedema før hun slo innlegget som gikk rett i mål.

- Det er null press på ballfører, Caroline Graham Hansen, sa Nordlie da reprisene gikk over skjermen.

Litt senere fortsatte han kritikken.

- Når det er igjen ett forbanna minutt, for å si det sånn, må vi ha press på ballfører, da må du ofre deg. Du kan ikke stå rolig og se at de får slå innlegget, sa Nordlie oppgitt.

Trenerprofilen rettet også en kritisk pekefinger til det som ble gjort på Norges trenerbenk.

- Jeg er ikke ute etter syndebukker, men det er et ansvar på benken, sa Nordlie, og etterlyste defensive bytter og grep mot slutten av kampen.

Tapet kan også vise seg å bli skjebnesvangert for Martin Sjögrens jenter.

Kun gruppevinnerne går nemlig direkte til VM i Frankrike 2019. De fire beste toerne går til playoff om én ekstra VM-plass.

Hjemmekampen mot Nederland i september neste år bli kan en ren finale om direkte VM-plass, gitt at begge lag gjør jobben mot de antatt svakere lagene i gruppa.

SKUFFET: Caroline Graham Hansen (t.v) gråtende etter VM-kvalifiseringskampen mellom Nederland-Norge på NoordLease Stadium i Groningen.

Kampen åpnet jevnt og sjansefattig, og den eneste farligheten de første 20 minuttene kom da et halvslapt innlegg fra Lieke Martens traff tverrligger og gikk ut.

Norges første store sjanse kom etter 23 minutter da Elise Thorsnes dro seg fint fri på venstresiden og slo inn foran mål. Der ventet Kristine Minde, men headingen fra fem meter gikk utenfor mål.

Etter 36 minutter ropte Nederland på straffespark da Shanice van de Sanden gikk i bakken i duell med Thorsnes. Heldigvis for Norges del vinket dommeren spillet videre.

- Det der er ikke noe straffespark, var dommen fra NRK-kommentator Nordlie.

Rett før pause kunne Norge og Maria Thorisdottir gitt hjemmelaget noe å tenke på i garderoben midtveis. En corner falt perfekt ned på hodet til Thorisdottir, men fra fem meter gikk headingen håpløst over mål. Der burde Chelsea-spilleren ha fått mer ut av situasjonen.

Dermed sto det 0-0 da lagene gikk til pause.

GJORDE IKKE JOBBEN: Guro Reiten og Norge tapte på overtid.

Den norske angrepsstjernen Isabell Herlovsen gjorde comeback for Norge i tirsdagens kamp. Hun har hatt pause fra landslaget siden september i fjor, men er nå tilbake for å representere Norge.

Herlovsen viste fine tendenser, men klarte aldri å skape de helt store målsjansene før hun ble byttet ut i det 59. spilleminutt til fordel for Lisa-Marie Utland.

Straffebom

En halvtime før slutt kunne imidlertid Nederland ha stått for kampens første scoring. Vivianne Miedema fikk skyte upresset fra ti meter, men avslutningen traff tverrligger og gikk over.

Så ble det dramatisk i Groningen. I egen boks vartet Shanice van de Sanden opp med en soleklar viljehands og ga Norge et soleklart straffespark.

- Er hun oppe med armen der? Hva i all verden er det som foregår, utbrøt NRK-kommentator Christian Nilssen.

Dessverre for Norge misbrukte Chelsea-proff Maren Mjelde muligheten fra ellevemeteren.

- Keeperhøyde, et svakt slått straffespark, kommenterte Nordlie.

- Det var tidenes mulighet. I hvert fall kveldens, la han til.

Kort tid etter straffebommen kunne Nederland tatt ledelsen. Miedema fikk skyte upresset fra godt hold, men en god beinparade av Ingrid Hjelmseth nektet scoring.

Begge lagene jaktet det avgjørende målet, og på overtid var det altså Miedema som lyktes.

Dermed reiser Norge skuffet hjem uten poeng.

Slik stilte Norge mot Nederland:

Ingrid Hjelmseth - Ingrid Moe Wold, Maria Thorisdottir, Maren Mjelde, Elise Thorsnes - Ingrid Spord, Ingrid Schjelderup - Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Kristine Minde - Isabell Herlovsen.

