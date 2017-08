Dennis Johnsen (19) med perlescoring for Ajax

Trønderen satte inn sitt første mål for klubben da han vartet opp med en kunstscoring for Ajax sitt andrelag fredag kveld.

I Jupiler League-kampen for Jong Ajax mot Fortuna Sittard fastsatte Johnsen sluttresultatet til 4-2 med en vakker scoring et kvarter før slutt.

Den nylig uttatte U21-landslagsspilleren fikk ballen på 30 meter før han dro seg forbi tre mann og chippet ballen i mål på fantastisk vis.

Twitterkontoen AjaxDaily har lagt ut et klipp av scoringen, og den beskriver på de enkelt vis:

- Wow!

19-åringen fikk spille 84 minutter før han ble byttet ut for Mees De Wit.

Her kan du se nordmannens scoring fredag kveld:

Wat een fantastische goal van Dennis Johnsen #jajfor pic.twitter.com/bDsgLrcogm — Yaya Ajax (@yayaajax) August 25, 2017

Nettavisen har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra den norske angrepsspilleren.

Johnsen forlot Martin Ødegaard og Morten Thorsby i Heerenveen uten å spille på førstelaget til klubben.

Trønderen imponerte i sesongoppkjøringen og var ventet debut i Æresdivisjonen denne sesongen, men Ajax snappet ham opp før han fikk muligheten. Klubben har så stor tro på unggutten at de betalte 20 millioner kroner for å hente ham til klubben.

– Det er svært uheldig for oss å miste et så stort talent som Dennis før han fikk sin debut. Som klubb gjorde vi alt for å beholde ham, men dette var dessverre ikke mulig. Selv om vi gjerne skulle sett ham spille lenger for oss, ønsker vi ham alt det beste i Ajax, sa direktør Gerry Hamstra til Heerenveens hjemmeside da overgangen ble et faktum.

Johnsen kom til Heerenveen fra Rosenborg i 2015.