Der Spiegel: - Ronaldo kjøpte seg ut av voldtektsanklage for 375.000 dollar

ANNONSE

Der Spiegel viser til lekkede dokumenter som skal støtte påstanden om at Cristiano Ronaldo skal ha betalt 375.000 dollar, noe som i dag tilsvarer 3,2 millioner kroner til en kvinne som anklager superstjernen for voldtekt.

Ifølge avisen skal hendelsen ha skjedd på hotellet Palms Place Hotel i Las Vegas 13. juni i 2009. Kvinnen skal ha vært i midten av 20-årene i 2009.

Samme sommer ble Ronaldo solgt fra Manchester United til Real Madrid.

Ingikk avtale



Der Spiegel skriver at kvinnen skal ha forpliktet seg til å holde tett om anklagene da hun mottok betalingen. Forliket mellom Ronaldo og kvinnen skal ha blitt inngått 12. januar, et halvt år etter møtet mellom de to.

Kvinnen skal ifølge avisen i ettertid ha skrevet et langt brev til Ronaldo der hun blant annet skriver følgende:

- Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle verden hvem du virkelig er.

I dokumentet Der Spiegel har fått tilgang til, omtales Ronaldo som «Mr. D», mens kvinnen omtales som «Ms. P». Avisen skriver videre at et av kravene i avtalen var at kvinnen måtte oppgi navnet på alle personer hun hadde fortalt om voldtektsanklagene til. Der Spiegel skriver videre at kvinnen hevder at hun ikke hadde fortalt om det til noen.

Videre kreves det at hun sørger for at alle skriftlige og elektroniske spor fra møtet mellom de to.

Til gjengjeld måtte Ronaldo altså betale kvinnen 375.000 dollar. Ronaldo har ikke signert avtalen selv, men hans representant, Carlos Osório de Castro, har signert dokumentet.

Avviser anklagene

Ronaldos advokat, Johannes Kreile, avviser påstandene på det sterkeste.

- Anklagene avvises på det sterkeste, sier Kreile til Der Spiegel, og sier videre at hans klient ikke vil akseptere noen form for usanne anklager mot han.

«Ingen kommentar»



Der Spiegel har vært i kontakt med kvinnens familie, venner og advokat, men de færreste ønsket å kommentere saken, og ingen ønsket å bli sitert, ifølge avisen. Kvinnen, som bor i Las Vegas, skal ifølge Der Spiegel ha vært gift da hun angivelig møtte Ronaldo i 2009.

Avisen har også forsøkt å få en kommentar fra kvinnen, men har blitt møtt med «ingen kommentar», noe som er i tråd med avtalen avisen hevder at hun og Ronaldo inngikk i 2010. Avisen skal ha forsøkt å kontakte henne både over e-post og telefon, men skriver at de også har oppsøkt henne utenfor hjemmet hennes.

Den portugisiske Real Madrid-stjernen ble nylig historisk da han ble den første spilleren til å ha scoret 100 mål i europeiske klubbturneringer. Ronaldo scoret to ganger da Real Madrid slo Bayern München i det første av to kvartfinaleoppgjør mellom lagene.

Feliz, por haber logrado el récord con la camiseta de este club. Hala Madrid! 💯👍 Et innlegg delt av Cristiano Ronaldo (@cristiano) torsdag 13. April. 2017 PDT

good morning 👀🕶👌👍 Et innlegg delt av Cristiano Ronaldo (@cristiano) tirsdag 11. April. 2017 PDT

🇵🇹⚽️ Et innlegg delt av Cristiano Ronaldo (@cristiano) mandag 27. Mars. 2017 PDT

Happy and honored to have my name given to the Madeira airport! ✈️👍 Et innlegg delt av Cristiano Ronaldo (@cristiano) onsdag 29. Mars. 2017 PDT

Great result. Well done team 👌👍 Et innlegg delt av Cristiano Ronaldo (@cristiano) lørdag 18. Mars. 2017 PDT