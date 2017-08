Dette bildet fikk Stoke-stjernen til å kaste seg over tastaturet

Fotball er følelser, det demonstrerte Stoke-fansen da laget slo Arsenal i sesongens første hjemmekamp. Nå har dette bildet vekket oppmerksomheten til klubbens stjernespiller Saido Berahino.

Da Jesé Rodriguez sendte Stoke i ledelsen mot Arsenal lørdag kveld tok det fullstendig av på tribunen.

I etterkant av kampen, som Stoke vant nettopp 1-0, har et bilde fra feiringen gått viralt på internett.

Bak en feirende Rodriguez og Berahino fanger kameraet opp to menn som er så glade at de ruller jublende nedover trappa på Bet365 Stadium.

Det fascinerende engasjementet har også fanget oppmerksomheten til Stokes Berahino. I etterkant av kampen la Stoke-profilen ut denne twittermeldingen:

- Jeg gikk helt glipp av supporterne i trappa. Hjelp meg å finne dem! Jeg vil nemlig gi dem en signert drakt, det kommer til å hjelpe på blåmerkene. Herlig støtte, skriver han.

Det tok ikke lang tid før de engasjerte supporterne ga lyd fra seg. Ifølge Daily Mail er det Phil Trevor og kameraten som ble avbildet mens de drev trappegymnastikk etter scoringen.

- Hey, Saido. Jeg har en innrømmelse å komme med. Det var meg. Og fyren på gulvet er Mick Walklate. Vi ble revet med, skriver Trevor på Twitter.

Og blåmerkene var nok en billig pris å betale for å slå Arsenal i sesongens første hjemmekamp. Men det skader nok ikke at de nå får en signert drakt på kjøpet.

