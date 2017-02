Dette er Lagerbäcks slagplan

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): 26. mars skal det norske A-landslaget igjen i aksjon når de møter Nord-Irland borte i Belfast i VM-kvalifiseringen.

Onsdag ble det klart at svenske Lars Lagerbäck blir mannen som skal prøve å få Norges beste menn til EM-sluttspillet i 2020.

Men før den tid, må landslaget fullføre VM-kvalifiseringen som har startet på verst tenkelige vis under Per-Mathias Høgmos ledelse.

Norge har tapt tre av fire kamper så langt i kvalifiseringen og har særdeles små sjanser til å kunne nå VM i Russland i 2018.

Vil ikke eksperimentere med laget



Til tross for at landslaget trolig kan glemme VM-deltakelse, kommer ikke Lagerbäck til å ta seg noen friheter.

Svensken har kommet til Norge for å vinne fotballkamper, og det gjør han ikke ved å eksperimentere seg frem til sin beste startellever, skal vi tro Lagerbäck selv.

- Første prioritering blir alltid å vinne kampene – ikke å eksperimentere, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Lars Lagerbäck på plass på Ullevaal Stadion i forbindelse med sin første pressekonferanse som Norges landslagssjef.

Treneren som senest i fjor sommer hadde enorm suksess med det islandske landslaget, mener at få antall treningskamper fører til at man ikke har råd til å prøve og feile. Det gjør at svensken vil sende utpå sine antatt beste menn til enhver anledning.

- Man må være på hugget hver gang, forteller Lagerbäck.

VM og FIFA-ranking



Det akter han tydeligvis å være når Nord-Irland står for tur i mars.

- Jeg håper vi får se et veldig velorganisert Norge forsvarsmessig. Vi skal gjøre veldig få feil, og så skal vi finne en spillestil der vi kan variere med raske omstillinger med at vi i de riktige anledningene kan holde på ballen litt, men fremfor alt ta oss inn i straffeområdet til motstanderen så mange ganger som mulig, forklarer Lagerbäck.

- Så handler det også litt om hvordan de kommer til å spille. De er ikke så lette å møte når de spiller på hjemmebane. De må gjerne ha ballen mye, det gjør meg ingenting. Det viktigste er at vi vinner kampen, sier svensken.

Selv om fans, eksperter og enkelte spillere har gitt opp håpet om VM, er svensken noe mer optimist. Han er riktignok enig i at Norges VM-sjanser kan diskuteres, men vil ikke gi opp håpet helt ennå.

Han tror det uansett ikke vil bli noe problem å motivere spillerne.

- Man må alltid ha troen på å vinne, men det tror jeg spillerne ønsker. Hvis man er på et landslag og ikke ønsker å vinne, så har man havnet på feil sted i livet. Jeg tror ikke det blir noe problem, forteller Lagerbäck til Nettavisen.

- Jeg kommer til å si til dem (spillerne) at hvis vi vinner de to neste kampene, så finnes det en realistisk sjanse for at vi kan bli nummer to i gruppen, forteller Lagerbäck.

I tillegg mener han de kommende kampene blir viktige for å gi Norge et bedre utgangspunkt når EM-kvalifiseringsgruppene skal trekkes.

Det gjør man ved å klatre på FIFA-rankingen hvor Norge per dags dato ligger på en pinlig 84. plass - to plasser under Færøyene.

Har ikke snakket med spillerne

Lagerbäck gjentok flere ganger under onsdagens pressekonferanse på Ullevaal at han ikke er godt nok kjent med tilstanden i norsk fotball til at han kunne svare på alle spørsmålene fra pressen.

Svensken ville blant annet ikke kommentere hvordan han ser for seg Martin Ødegaards rolle i laget i årene som kommer. Han ville heller ikke trekke frem enkeltspillere han tror vil bli viktige for laget.

Så langt har han ikke vært i kontakt med noen spillere på landslaget, men forteller at han vil bruke tiden fremover til sitt første uttak på å bli bedre kjent med hva han har å velge mellom.

Han har allerede en liten slagplan for hvordan han skal være best mulig forberedt.

Norges nye landslagssjef har forpliktet seg til noen jobboppdrag hjemme i Sverige de førstkommende ukene, men kommer så fort som mulig til å starte på landslagsjobbingen.

- Den første halvannen uken, kommer jeg til å se video på fritiden og lære meg så mye som mulig om spillerne. Jeg kommer til å se på tidligere norske landskamper, forteller Lagerbäck.

- Må bli kjent med dem



Han håper å være i gang for fullt i sin nye jobb når han returnerer til Norge 13. februar. Da ønsker svensken også å få på plass resten av sitt støtteapparat.

- Da kommer Nils Johan Semb, jeg og de øvrige i ledergruppen til å gå gjennom alt av spillere og slike ting. Da må jeg lære meg litt mer om hvordan de er som mennesker, forklarer svensken.

- Jeg vet hvem som har spilt for landslaget og det er relativt lett å se hvordan de er fotballmessig, men man må bli kjent med dem også. Jeg har blitt mer og mer fascinert av hvor mye spillernes holdning og mentale styrke betyr, sier Lagerbäck.

26. mars får man første indikasjon på om Lars Lagerbäck er mannen som kan gi Norge et etterlengtet løft.