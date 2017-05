Dette er Manchester Uniteds nye bortedrakt

Premier League-klubben Manchester United lanserte onsdag sine nye bortedrakter for sesongen 2017/2019.

Den nye drakten skal ifølge klubbens nettsider være inspirert av en United-drakt fra tidlig på 1990-tallet.

Klubben skriver at designet på den nye drakten bygger på draktene fra 1990-1992, som beskrives som de mest ikoniske i klubbens historie.

Den nye drakten vil for første gang bli brukt under klubbens turné i sommer der klubben møter lag som LA Galaxy, Manchester City, Barcelona og Real Madrid, samt Vålerenga på Ullevaal stadion.

Det er Adidas som står bak de nye United-draktene.

Fargene på bortedrakten er hovedsakelig svart, grå og hvit.

- Drakten kobler sammen klubbens fortid med nåtiden og er en hyllest til et historisk design for å hedre klubbens rike historie, skriver United.

Manchester United ligger foreløpig på en femteplass i Premier League med 65 poeng etter 35 serierunder.

Klubben henger også med i Europa League og har finalen der innen rekkevidde. United møter spanske Celta Vigo til semifinale torsdag.

Det engelske laget leder 4-2 etter den første kampen i Spania.

Be among the first to own our 2017/18 away kit: https://t.co/hwu89Rmnbo pic.twitter.com/Ggnz9GY1m9