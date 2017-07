Dette er spillerne som har gitt mest penger til klubbkassen

Disse overgangene beviser at noen klubber har bedre speidere enn andre.

Kikker du på det til tider noe spesielle overgangsmarkedet i fotball kan det være god grunn til å klø se i hodet med kredittkortet.

Enkelte klubber kjøper opp omtrent alt en annen klubb henter inn til samme serie, mens andre klubber ser ut til å miste talenter fortere enn sommeren er over i Norge.

Vi har tatt en kikk på overgangene hvor speiderne i en klubb har gjort jobben noen andre muligens burde gjort, og som har medført store overskudd. Altså hvor en klubb har kjøpt billig, og senere solgt dyrt.

Likevel, som listen vil vise, er det mange av spillerne som har gitt store overskudd til selgende klubb som har gjort det særdeles bra for klubben de kom til.

Listen ser på overganger innen to år, altså at en klubb har kjøpt en spiller og solgt den innen 24 måneder. Vi har ekskludert spillere som først gikk på lån, slik som Cavani, siden da perioden blir på over 24 måneder (selv om Napoli gjorde god butikk ved videresalget av ham). Vi har heller ikke med det som på new norwegian kalles free transfers.

1. Kevin de Bruyne (+52 millioner euro)

Problemet til Chelsea er nok ikke kvaliteten på speiderne, men hva man gjør med spillerne etter at de er kjøpt inn til klubben. Kevin de Bruyne ble hentet til Chelsea i 2012, men solgt til Wolfsburg i 2014 etter kun 3 seriekamper. Prisen? 22 millioner euro. Mye penger for den kjøpende klubben, men etter 18 måneder kunne tyskerne gni seg i hendene da Manchester City bladde opp 74 millioner euro.

2. Benjamin Mendy (+44,5 millioner euro)

Manchester City stod bak førsteplassen, og står også bak andreplassen. Mendy gikk til Monaco fra Marseille for 13 millioner euro i juli 2016. I år bladde City opp 57,5 millioner oljepenger for venstrebacken.

3. Ederson (+39,5 millioner euro)

Siden vi er inne på Manchester City så runder de også av topp tre. City kjøpte Ederson for 40 millioner euro i år. For to år siden gikk han fra Rio Ave til Benfica for 500 000 euro.

4. Alvaro Morata (+35 millioner euro)

Morata var innom Getafe og Atletico Madrid før han som ungdomsspiller ble Real-spiller. Han ble solgt til Juventus i 2014, men Real hentet han tilbake i fjor sommer for 30 millioner euro. Det holdt en sesong før Chelsea bladde opp russiske rubeleuro for ham, 65 millioner euro. Morata lagde 15 seriemål i fjorårets sesong, 2,3 millioner euro per mål i profitt for Madrid-klubben der altså.

4. Javier Pastore (+35 millioner euro)

På den delte fjerdeplassen kommer Pastore som ble kjøpt av Palermo for 7 millioner euro fra Argentina i 2009. To år senere gikk han til PSG for 42 millioner euro.

6. Michy Batshuayi (+33 millioner euro)

Marseille betalte 6 millioner euro for Michy i 2014, to år senere bladde Chelsea opp 39 millioner av de samme pengene. Han har foreløpig 20 kamper og 5 mål for Chelsea i serien.

8. Shkordan Mustafi (+33 millioner euro)

Wenger har rykte på seg for å kjøpe billig og smart, men Mustafi - som hadde vært innom Everton - var ikke spesielt billig. Eller, to år før Wenger kjøpte ham kostet han 8 millioner euro fra Sampdoria til Valencia. For de som er interessert i slik så var det David Moyes som lot Mustafi gå på free transfer fra Everton.





9. Nicolás Otamendi (+32,6 millioner euro)

Speiderne til Valencia så noe godt i Otamendi da de hentet ham fra Porto for 12 millioner euro, noe såpass bra at City ett år senere la på 32,6 millioner euro til 44,6 millioner.





10. Didier Drogba (+32,5 millioner euro)

Det er vel ingen Chelsea-fans som mener at disse pengene ikke var vel brukt. Drogba ble hentet fra Marseille for 38,5 millioner euro, ett år etter at han ble kjøpt fra Guingamp for 6 millioner euro.

De tre største overskuddene på overganger er for øvrig Pogba (som ble hentet på gratis overgang og solgt for 105 millioner euro), Neymar og Gareth Bale.

Det bør også nevnes i denne sammenhengen overgangen til Bebé. Han ble kjøpt for 50 000 euro Vitória Guimarães SC den 1.juli 2010. Kun en måned senere bladde Manchester United opp 8,8 millioner euro for spilleren som endte opp med 7 kamper for Manchester-laget. Han spiller for øvrig for Eibar i Portugal nå.

I diskusjonene om overganger er verdt prisen som betales kan det nevnes at kilden vår for listen over er transfermarkt. Den siden lager også en sammenstilling av hva klubbene har betalt for spillere og verdien på spillerne i stallen.

De klubbene i Europa som har overbetalt mest (altså har betalt mer for sin stall enn verdien på den) er disse:

1. Manchester United - 163,4 millioner euro

2. Manchester City - 131,9 millioner euro

3. Lille -30,2 millioner euro

4. Middlesbrough - 18,2 millioner euro

5. Hamburger SV - 13,5 millioner euro

De tre lagene som har høyest verdi på spillerstallen mot hva de har betalt er Barcelona, Atletico Madrid og Real Madrid.

Har du sett denne videoen?